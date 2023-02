Am Donnerstagabend bestritt das Tischtennis-Nationalteam der Damen ihr vorletztes Gruppenspiel in der EM-Qualifikation. Nach dem unerwarteten 3:1-Erfolg im Hinspiel gegen Österreich, gewann die FLTT-Auswahl auch das Rückspiel in Stockerau mit dem gleichen Ergebnis und qualifizierte sich damit vorzeitig für die Endphase der Europameisterschaft, die vom 10. bis 17, September im Malmö (SWE) stattfindet.

Bei den Gastgeberinnen stand die erkrankte Europameisterin Sofia Polkanova (WR 14) ebenso wenig auf dem Spielbogen, wie „Joker“ Liu Jia (WR 113), die beim Auswärtssieg in Serbien erstmals in der Kampagne zum Einsatz gekommen war. Dadurch hatte Luxemburg die besseren Karten..

Im Auftaktmatch traf Sarah De Nutte auf Karoline Mischek, die sich im Hinspiel erst im Entscheidungsspiel gegen Ni Xia Lian geschlagen geben musste. Die luxemburgische Landesmeisterin ging von Beginn an sehr konzentriert zu Werke und konnte die ersten beiden Sätze zu ihren Gunsten entscheiden. Auch im dritten Durchgang gab die 30-Jährige den Ton an und verwandelte ihren ersten Matchball zur erhofften Führung.

Im anschließenden Duell der beiden Topspielerinnen setzte sich Ni, ebenfalls ohne Satzverlust, gegen Amelie Solja durch. Im zweiten Satz hatte die Österreicherin beim Stand von 11:10 einen Satzball zu ihren Gunsten, den sie jedoch nicht nutzen konnte. Den dritten Satz gewann Ni problemlos mit 11:6 und konnte die Führung ihrer Mannschaft damit ausbauen.

Drei Siege in drei Spielen

Tessy Gonderinger hatte jetzt die Möglichkeit den Sack gegen Anastasia Sterner frühzeitig zuzumachen. Die Spielerin des DT Roodt kam gut in die Partie und gewann den ersten Satz mit 11:7. Die schnellen Angriffsbälle, ihrer erst 17-Jährigen Gegnerin, bereiteten der Vize-Meisterin allerdings zusehends Probleme. Nach dem Gewinn des zweiten Durchgangs, war die talentierte Österreicherin nicht mehr aufzuhalten und verkürzte zum Zwischenstand von 1:2.

In der vierten Partie des Abends wollte Ni eine erneute Zitterpartie gegen Mischek unbedingt vermeiden. Das sollte der luxemburgischen Nummer eins in beeindruckender Manier gelingen. In den drei Sätzen gestand sie ihrer Gegnerin ganze 15 Punkte zu. Nach drei Siegen in drei Spielen hat das Team von Erfolgstrainer Tommy Danielsson ihr EM-Ticket damit vorzeitig gelöst und kann seiner letzten Partie entspannt entgegensehen.

Am 23. März werden die Luxemburgerinnen vor heimischem Publikum alles daransetzten, um ihre weiße Weste gegen Serbien zu wahren. Im Falle eines Sieges wäre, neben Luxemburg, auch Österreich als Gruppenzweiter in Malmö dabei.