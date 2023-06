Während Jonas Vingegaard beim Critérium du Dauphiné das Leadertrikot verteidigte, waren auch viele Luxemburger am Freitag bei verschiedenen Rennen quer durch Europa im Einsatz.

Critérium du Dauphiné (2.UWT): Der deutsche Radprofi Georg Zimmermann hat die sechste Etappe gewonnen und damit den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 25-Jährige vom Team Intermarché-Circus-Wanty setzte sich am Freitag nach 170,2 km von Nantua nach Crest-Voland im Sprint gegen den Franzosen Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) durch. Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel hatte der Augsburger aus der Spitzengruppe heraus attackiert und am Ende die besseren Beine als Burgaudeau, der etwa 500 m vor dem Ziel aufgeschlossen hatte. Tour-de-France-Gewinner Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) verteidigte am Tag nach seinem souveränen Etappensieg, mit dem er das Gelbe Trikot übernommen hatte, die Führung im Gesamtklassement. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) rollte gestern als 40. (+2:02 Minuten) ins Ziel. Vor dem Abschlusswochenende liegt der Luxemburger in der Gesamtwertung auf Position 36 (+8:10). Die Rundfahrt endet am Sonntag.

ZLM Tour (NL/2.Pro): Auf der zweiten Etappe setzte sich der Italiener Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck) im Sprint vor dem Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) und seinem belgischen Teamkollegen Robbe Ghys durch. Die beste Platzierung des Teams Leopard TOGT Pro Cycling erreichte Landesmeister Colin Heiderscheid als 16., zeitgleich mit dem Tagessieger. Cédric Pries überquerte den Zielstrich nach 184,1 flachen Kilometern ebenfalls in der ersten Gruppe als 68. Durch seinen dritten Platz übernahm Olav Kooij das Leadertrikot vor den beiden letzten Streckenabschnitten.

Großer Preis des Kantons Aargau (CH/1.1): Marc Hirschi (Trek-Segafredo) musste sich vor eigenem Publikum dem Belgier Thibau Nys (UAE Team Emirates), letztjähriger Gewinner der Flèche du Sud, geschlagen geben. Das Podium vervollständigte der Spanier Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team) beendete das Eintagesrennen über 173,8 rund um Leuggern als 39. auf 2:23 Minuten.

CIC-Tour International Féminin des Pyrénées (F/2.1): Die Südafrikanerin Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Quick-Step) gewann die erste von insgesamt drei Etappen vor Anna Henderson (GB/Jumbo-Visma) und Loes Adegeest (NL/FDJ-Suez). Die Luxemburgerin Nina Berton (Ceratizit-WNT Pro Cycling) kam als 106., mit einem Rückstand von 8:19 Minuten, ins Ziel. Eine Vorentscheidung über den Gesamtsieg könnte am Samstag, im 13,6 km langen und 7,8 Prozent steilen Zielanstieg hinauf nach Hautacam, fallen.

Friedensfahrt (CZE/Ncup): Prologsieger Pierre Gautherat gewann auch die erste Etappe dieses Espoirs-Rennens vor Joshua Giddings (GB) und Karsten Larsen Feldmann (NOR). Noé Ury hatte als 30. einen Abstand von sechs Sekunden auf den Franzosen. Arno Wallenborn wurde zwei Sekunden später 37. Das Trio Rafael Pereira Marques (85.), Tim Karier (86.) und Mathieu Kockelmann (87.) beendete die Etappe mit einer Verspätung von 6:51. Jo Schmitz musste sich mit Rang 109. auf 11:11 abfinden. Nach zwei weiteren anspruchsvollen Streckenabschnitten wird der Gesamtsieger am Sonntag ermittelt.

LVM Saarland Trofeo (D/2.Ncup): Das Team Lëtzebuerg der Junioren ist ebenfalls beim Nationencup im Einsatz. Die zweite von vier Etappen ging an den Franzosen Mathys Grisel, vor Zak Erzen aus Slowenien und dem Australier Oscar Chamberlain. Als Erster der drei im Rennen verbliebenen luxemburgischen Nachwuchstalente erreichte Oliver Korva das Ziel als 73. auf 4:08. Seine Mitstreiter Fynn Ury und Mats Berns belegten die Plätze 98 (auf 6:47) und 122 (auf 10:59). (M.N./SID)