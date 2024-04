Über die Ostertage waren verschiedene luxemburgische Radsportler im Ausland aktiv. Einen großen Erfolg feierte dabei die RegionalEkipp.

Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro/ESP): Zur Vorbereitung auf die Baskenland-Rundfahrt nahm Bob Jungels (Bora-hansgrohe) bereits am Samstag an dem spanischen Eintagesrennen teil. Nach 198,1 Kilometern rund um Estella belegte er Platz 62. Jungels fuhr 3:21 Minuten nach dem US-Amerikaner Brandon McNulty (UAE) ins Ziel. Zweiter wurde Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Dritter Oscar Onley (DSM). Michel Ries (Arkea – B&B Hotels) wurde 90. auf 9:47 Minuten.

Volta NXT Classic (1.1/NL): Der Belgier Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) feierte am Samstag den Sieg beim niederländischen Eintagesrennen. Er gewann vor Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) und seinem Teamkollegen Henri Uhlig. Der einzige Luxemburger am Start, Mathieu Kockelmann (Lotto Kern-Haus PSD Bank), beendete das Rennen vorzeitig.

Baskenland-Rundfahrt (2. UWT/ESP): Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat den Auftakt der Baskenland-Rundfahrt gewonnen und seinen ersten Erfolg für das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe um Bob Jungels gefeiert. Der 34-Jährige fuhr am Ostermontag in 12:31 Minuten die klare Bestzeit im Auftaktzeitfahren in Irun. „Ich sehr glücklich. Ich habe zwar am Schluss fast die Zieleinfahrt verpasst, aber ansonsten habe ich es heute sehr genossen“, sagte Roglic, der in der Schlussphase falsch abgebogen war. Im Ziel hatte Roglic sieben Sekunden Vorsprung auf den Australier Jay Vine (UAE Team Emirates), Dritter wurde der Däne Mattias Skeljmose (Lidl-Trek/+10 Sekunden). Der belgische Zeitfahrweltmeister Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), der in einer Kurve stürzte, lag eine weitere Sekunde zurück. Auch der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike/+ 0:18) hatte Roglic als Fünfter nichts entgegenzusetzen. Jungels wurde 26. auf 36 Sekunden.

Für Roglic, der die Baskenland-Rundfahrt 2018 und 2021 gewonnen hatte, war der Sieg ein Befreiungsschlag. Sein erster Einsatz für Bora-hansgrohe im März war enttäuschend verlaufen. Bei Paris-Nizza war der viermalige Grand-Tour-Sieger noch weit von seiner Bestform entfernt. Roglic soll Bora-hansgrohe bei der Tour de France im Sommer das erste Podest in Paris einfahren. Roglics Führung in der Gesamtwertung der Baskenland-Rundfahrt dürfte am Dienstag nicht in Gefahr geraten. Die 160 km lange zweite Etappe von Irun nach Kanbo über welliges Terrain bietet nicht genug Schwierigkeiten.

Arden Challenge: Arno Wallenborn von der RegionalEkipp Lëtzebuerg hat am Sonntag den Gesamtsieg bei der Arden Challenge gefeiert. Nach fünf Etappen, die in Belgien und Luxemburg stattfanden, fand sich der erst 20-jährige Radsportler ganz oben im Gesamtklassement wieder. Bei der Arden Challenge wurden die Platzierungen der einzelnen Etappen addiert, sodass am Ende der Radsportler mit dem besten Platzierungsschnitt Gesamtsieger wurde. Wallenborn kam auf 36 Platzierungen, unter anderem gewann er die zweite Etappe in Wiltz. Am Ende durfte sich Wallenborn aber nicht nur über den Gesamtsieg, sondern auch über den Gewinn der U23-Wertung freuen. Einen ausführlichen Bericht über die Arden Challenge sowie über die RegionalEkipp lesen Sie in der Mittwochsnummer des Tageblatt.