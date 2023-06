Drei Wochen vor dem Start der Tour de France zeigt sich Titelverteidiger Jonas Vingegaard bereits in starker Form und übernimmt mit seinem Tagessieg beim Critérium du Dauphiné die Gesamtführung.

Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) hat mit einem souveränen Tagessieg auf der fünften Etappe die Führung in der Gesamtwertung des 75. Critérium de Dauphiné übernommen. Der Däne setzte sich nach 191,1 bergigen Kilometern von Cormoranche-sur-Saône nach Salins-les-Bains mit 31 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) und dem Norweger Tobias Halland (Uno-X Pro Cycling Team) durch. Vingegaard löste damit seinen Landsmann Mikkel Berg (UAE Team Emirates) an der Spitze ab, der das Gelbe Trikot einen Tag lang tragen durfte. Bereits am Mittwoch hatte sich Vingegaard als Zweitplatzierter in Lauerstellung gebracht.

Vingegaard legte den Grundstein zu seinem neunten Saisonerfolg 15 Kilometer vor dem Ziel mit einem Zwischensprint über 3,6 Kilometer bei einer Steigung von 8,8 Prozent und zeigte sich drei Wochen vor dem Start der Tour de France bereits in einer starken Verfassung. Die Konkurrenz konnte mit dem Antritt des Favoriten nicht mithalten. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) erreichte das Ziel als 52. mit einem Rückstand von 2:23 Minuten auf den Tagessieger. In der Gesamtwertung verbessert sich der Luxemburger um 13 Plätze und klettert auf Rang 42 mit einem Rückstand von 6:56 Minuten auf den neuen Gesamtführenden Vingegaard.

Die sechste Etappe führt das Feld am Freitag von Nantua über 170,2 Kilometer nach Crest-Voland. Die Rundfahrt endet am Sonntag.