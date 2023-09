Wenn sich die Straßensaison so langsam dem Ende zuneigt, warten die Crosser bereits auf den „Urban Night Cross“. Wie in den vergangenen Jahren wird die Herbst- und Wintersaison in Reckingen, mit der Abendveranstaltung des Cycling Team Kayldall, in Angriff genommen.

Im Kalender stehen neben 14 regionalen Rennen auch die beiden internationalen Traditionsveranstaltungen. In einem Monat bietet sich den luxemburgischen Spezialisten in Contern die Gelegenheit, sich mit der ausländischen Konkurrenz zu messen. Am Neujahrstag wird dann der Nachfolger von Joshua Dubau (F) beim Quer in Petingen gesucht.

Bei insgesamt zwölf regionalen und einem internationalen Wettbewerb werden Punkte für den Skoda Crosscup vergeben. Die in der Saison 2016/2017 erstmals organisierte Rennserie hat sich fest etabliert und erfreut sich auch im nahen Ausland immer größerer Beliebtheit.

Das Saisonfinale findet am 21. Januar in Schifflingen statt. Man darf gespannt sein, ob Isabelle Klein (CT Toproad Roeserbann) und Ken Conter (Snooze-VSD) sich erneut als die eifrigsten Punktesammler erweisen werden. Acht Tage zuvor werden die nationalen Titelträger auf dem „Holleschbierg“ ermittelt. Auf der spektakulären Strecke wird Raphaël Kockelmann (CC Chevigny) alles daransetzen, um sein Rot-Weiß-Blaues Trikot zu verteidigen. Dabei dürfte es zu einer Neuauflage des Duells mit Ken Conter (Snooze-VSD) kommen.

Auf dem 2.360 m langen Parcours in Reckingen zählen beide zum engen Favoritenkreis, ebenso wie Mats Wenzel und Loïc Bettendorff, aus der dänisch-luxemburgischen Kontinentalmannschaft Leopard TOGT. Sollte Mats Wenzel sich von den Strapazen der Tour de Luxembourg erholt haben, die er ja bekanntlich im Trikot des besten Bergfahrers abschloss, wird kein Weg am U23-Landesmeister vorbeiführen. Der 20-Jährige wird in den kommenden Wochen allerdings nur sporadisch in Wald und Wiesen unterwegs sein, da er sich auf die nächste Straßensaison, im Trikot des Lidl-Trek-Nachwuchsteams, konzentriert.

Im Rennen der Damen sitzt Nathalie Lamborelle (LP 07 Schifflingen), die bei der Heim-WM 2017 in Beles den starken 23. Platz belegt hatte, erstmals nach fünf Jahren wieder im Rennsattel.

Die kontinentalen Titelträger werden am 4. und 5. November in Pontchâteau (F), in der Nähe von Nantes, ermittelt. Am ersten Februar-Wochenende 2024 geht es dann im tschechischen Tabor um Weltmeisterehren. Mit Marie Schreiber (SD Worx) hat Luxemburg dort ein heißes Eisen im Feuer. Nach ihrem fünften Platz bei der letzten WM in Hoogerheide (NL) will die 20-Jährige in ihrer Altersklasse diesmal eine Medaille von der Atlantikküste mitbringen.

Programm Samstag in Reckingen:

18.00 Uhr: Junioren (40‘)

18.01 Uhr: Masters (40‘)

19.00 Uhr: Débutants/Débutantes (30‘)

19.01 Uhr: Damen (40‘)

20.00 Uhr: Elite/Espoirs (50‘)