Nach dem Urban Night Cross in Reckingen, wo sich viele Crosser eingefunden hatten, kann sich auch die Union Cycliste Dippach heute bei den verschiedenen Rennen über einen großen Zuspruch freuen. Beim zweiten regionalen Wettbewerb in Schouweiler wird Loïc Bettendorff (Leopard TOGT) versuchen, seinen Auftaktsieg zu wiederholen.

Für den amtierenden U23-Landesmeister auf der Straße wird dies jedoch kein leichtes Unterfangen. Nach seinem dritten Platz in Reckingen, nur fünf Sekunden hinter Bettendorf, wird Vize-Meister Ken Conter (Snooze-VSD) versuchen, diesmal aufs oberste Treppchen zu steigen. Sein Teamkollege Arno Wallenborn rechnet sich ebenfalls Chancen auf eine vordere Platzierung aus. Um den Sieg in der Altersklasse der Espoirs kommen auch Jo Schmitz und Noé Ury vom Cycling Team Atertdaul infrage. Mit von der Partie sind auch Jacques Gloesener und Pol Breser aus der belgischen Kontinentalformation Materiel-Velo.com. Wie beim Saisoneinstieg ist auch wieder eine ganze Reihe von starken ausländischen Fahrern am Start. Mit sechs Athleten ist der Radsportverein aus dem benachbarten Hettange-Grande (F) am besten vertreten. Im Rennen der Junioren dürften die Fahrer vom Verein des Organisators ihre Vormachtstellung unterstreichen, allen voran Rick Meylender, der in der Vorwoche einen souveränen Sieg landen konnte. Bei den Débutants geht Yanis Molter als Favorit an den Start.

Zahlenmäßig am stärksten besetzt ist die Altersklasse der Masters, wo es zum Auftakt einen dreifachen Erfolg für das Cycling Team Toproad Roeserbann gab. Einen geringeren Zuspruch kennt lediglich das Damenrennen, wo Nathalie Lamborelle (LP 07 Schifflingen) versuchen wird, ihren jungen Konkurrentinnen vom CT Atertdaul Paroli zu bieten.

Die ersten Runden werden bereits ab 9.30 Uhr gedreht, wenn mehr als 50 Nachwuchsfahrer ihre Klassenbesten auf dem Mountainbike ermitteln.