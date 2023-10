Am Samstag begann die Cyclocross-Saison mit dem Urban Night Cross, organisiert vom Cycling Team Kayldall. Im Hauptrennen konnte sich Loïc Bettendorff (Leopard TOGT) vor dem Franzosen Gauthier Rouxel und Ken Conter (Snooze-VSD) durchsetzen.

Insgesamt 112 Teilnehmer hatten sich im Dorfkern von Reckingen eingefunden, um ihre Klassenbesten bei auch am Abend noch sehr angenehmen Temperaturen zu ermitteln. Um 20.00 Uhr hatten 32 Elite- und Espoirs-Fahrer den 2.360 m langen Parcours in Angriff genommen. In einem spannenden Rennen stritten sich fünf Fahrer um den Tagessieg. Vorjahressieger Enzo Chopineaux aus Frankreich musste sich diesmal mit Platz vier abfinden. Die besten Kraftreserven hatte Loïc Bettendorff, der Gauthier Rouxel zwei Sekunden distanzieren konnte. Der Franzose gewann damit die Altersklasse der U23. Das Podium vervollständigte Ken Conter, der in der vergangenen Saison den Skoda Crosscup zu seinen Gunsten entschieden hatte. Landesmeister Raphaël Kockelmann (CC Chevigny) kam als Sechster ins Ziel, knapp eine Minute hinter Bettendorff.

Im Rennen der Damen konnte sich Maïté Barthels (Hess Cycling) vor Anouk Schmitz (CT Atertdaul) und ihrer Schwester Layla durchsetzen. Einen souveränen Sieg feierte der Dippacher Rick Meylender bei den Junioren, vor Thomas Auduc (F) und seinem Teamkollegen Lenn Schmitz. Bei den Jüngsten überquerten Yanis Molter (CC Chevigny) und Kylie Bintz (Vëlosfrënn Gusty Bruch) den Zielstrich als Erste. Einen dreifachen Triumph gab es bei den Masters für den Verein aus dem Roeserbann durch Oliver Paderhuber vor Tommy Arnoldy und Marc Rolf Indergand.