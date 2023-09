Dainese sprintet zum Etappensieg, Kuss vor Abschlusswochenende weiter in Rot

Alberto Dainese hat die 19. Etappe der Spanien-Rundfahrt im Massensprint gewonnen. Die Favoriten auf den Gesamtsieg ließen es am Freitag ruhig angehen, sodass es an der Spitze des Klassements keine Verschiebungen gab.

Der italienische Radprofi Alberto Dainese hat die drittletzte Etappe der 78. Vuelta a España gewonnen. Der 25-Jährige vom Team dsm-firmenich setzte sich am Freitag im Massensprint vor seinem Landsmann und zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) und dem Niederländer Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) durch. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), der bisher die Schlusssprints der diesjährigen Spanien-Rundfahrt dominiert hatte, war rund 1,3 Kilometer vor dem Ziel gestürzt und hatte dementsprechend keine Chance mehr auf den Etappensieg. Er verpasste somit die Möglichkeit eines dritten Tageserfolgs, bleibt aber weiter im Grünen Trikot. Der Australier führt mit 245 Punkten vor Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step/192) und Andreas Kron (Lotto-Dstny/152).

Im Massensprint lag zunächst Ganna auf Siegkurs. Der Vizeweltmeister im Zeitfahren wurde jedoch wenige Meter vor der Ziellinie von Dainese, der seinen ersten Vuelta-Etappensieg feierte, noch abgefangen. Im Mai dieses Jahres hatte der 25-Jährige bereits beim Giro d’Italia einen Sieg geholt. Auch 2022 war Dainese schon bei der Italien-Rundfahrt erfolgreich gewesen.

Keine Veränderungen an der Spitze

An der Spitze der Gesamtwertung gab es am Freitag keine Veränderungen. Der US-Amerikaner Sepp Kuss (Jumbo-Visma) verteidigte seine Position an der Spitze erfolgreich. Er rollte mit seinen Teamkollegen und Verfolgern Jonas Vingegaard (Dänemark) und Primoz Roglic (Slowenien) gemeinsam ins Ziel und liegt damit weiter 17 Sekunden vor dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Vingegaard und 1:08 Minuten vor Roglic.

Auch Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel hielt sich nach seiner Solo-Gala am Vortag zurück. Der Titelverteidiger aus Belgien ist nach seinem Einbruch auf dem 13. Teilstück als Etappenjäger unterwegs, drei gewann er bereits. Im Gesamtklassement liegt er weit zurück.

Der Luxemburger Michel Ries vom Team Arkéa-Samsic fuhr am Freitag mit dem Peloton über die Ziellinie und wurde als 82. in der gleichen Zeit gewertet wie der Sieger. Im Gesamtklassement liegt Ries weiter an Position 64, 2:30,34 Stunden hinter Kuss.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Samstag auf der vorletzten und längsten Etappe der diesjährigen Vuelta. Dann kann Kuss den bisher größten Erfolg seiner Karriere perfekt machen. Auf den 207,9 Kilometern von Manzanares El Real nach Guadarrama sind zwar zehn Bergwertungen zu bewältigen, allerdings sind alle nur in der dritten Kategorie eingestuft worden. Auf der Schlussetappe am Sonntag nach Madrid wird der Führende traditionell nicht mehr angegriffen. (jw/SID)

Im Überblick 19. Etappe: La Baneza – Iscar (177,1 km): 1. Alberto Dainese (Italien/Team dsm-firmenich) 3:42:09 Stunden, 2. Filippo Ganna (Italien/INEOS Grenadiers), 3. Marijn van den Berg (Niederlande/EF Education-EasyPost, 4. Davide Cimolai (Italien/Cofidis), 5. Ivain Garcia Cortina (Spanien/Movistar Team), 6. Maurice Ballerstedt (Deutschland/Alpecin-Deceuninck), 7. Lewis Askey (Großbritannien/Groupama-FDJ), 8. Hugo Hofstetter (Frankreich/Team Arkea Samsic), 9. Fernando Barcelo (Spanien/Caja Rural-Seguros RGA), 10. Jonas Koch (Deutschland/Bora-hansgrohe), … 82. Michel Ries (Luxemburg/Arkéa-Samsic) alle gleiche Zeit Gesamtwertung nach 19 von 21 Etappen: 1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 69:14:04 Stunden, 2. Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) 0:17 Minuten zurück, 3. Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) 1:08, 4. Juan Ayuso (Spanien/UAE Team Emirates) 4:00, 5. Mikel Landa (Spanien/Bahrain-Victorious) 4:19, 6. Enric Mas (Spanien/Movistar Team) 4:30, 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien/Bora-hansgrohe) 7:37, 8. Alexander Wlassow (Russland/Bora-hansgrohe) 8:35, 9. Joao Almeida (Portugal/UAE Team Emirates) 10:34, 10. Santiago Buitrago (Kolumbien/Bahrain-Victorious) 12:34, … 64. Ries 2:30,34 Stunden zurück