Nach dem Urban Night Cross zum Saisonauftakt in Reckingen organisiert das Cycling Team Kayldall am Sonntag auch den zweiten Lauf des Skoda Cross Cup. Auf der altbewährten Strecke bei der „Léiffrächen“ will Loïc Bettendorff (Leopard TOGT) den dritten regionalen Wettbewerb ebenfalls zu seinen Gunsten entscheiden. Im Rennen der Damen geht Maïté Barthels (Hess Cycling Team) als Favoritin an den Start.

Insgesamt 34 Elite- und Espoirsfahrer werden den anspruchsvollen Wald- und Wiesenparcours um 15.15 Uhr in Angriff nehmen. Wie in der Vorwoche wird Loïc Bettendorff versuchen, sich mit einem explosiven Start an die Spitze des Feldes zu setzen. Dabei wird Ken Conter (Snooze-VSD), der in Schouweiler Platz zwei belegt hatte, versuchen, sein Hinterrad zu halten. Das Gleiche gilt für Gauthier Rouxel. Der junge Franzose war in Reckingen als Zweiter ins Ziel gekommen, lediglich zwei Sekunden hinter Bettendorff.

Gut unterwegs sind auch die einheimischen Espoirs. Noa Berton (CT Atertdaul), der in Schouweiler aufs Podium gefahren war, ist dieses Mal nicht dabei. Dafür ist Mil Morang (Leopard-TOGT) erstmals mit von der Partie. Am 24. September hat der 19-Jährige sein letztes Straßenrennen mit Paris-Chauny (1.1) bestritten. Sein drei Jahre älterer Teamkollege Loïc Bettendorf saß noch vorletzten Sonntag, nach seinem Sieg tags zuvor in Reckingen bei Binche-Chimay-Binche (1.1), im Rennsattel. „Ich konnte den Rhythmus aus der Straßensaison mitnehmen. Nach dem Rennen in Kayl werde ich eine zweiwöchige Pause einlegen. Bis auf einen privaten Lehrgang im Dezember fahre ich die Cross-Saison durch“, so der zweifache Sieger, der noch nicht weiß, ob er auch in der kommenden Saison das Trikot des dänisch-luxemburgischen Kontinentalteams tragen wird.

Einen dritten Sieg in Serie peilt auch der Dippacher Rick Meylender in der Altersklasse der Junioren an, ebenso wie Yanis Molter (CC Chevigny) und Kylie Bintz (Velosfrënn Gusty Bruch) bei den U16. Unter den zehn Fahrerinnen des Damenrennens kann sich Maïté Barthels gute Chancen ausrechnen, um nach ihrem Erfolg in Reckingen erneut aufs oberste Treppchen zu steigen. Bei den Masters wird erneut kein Weg an den Routiniers des Cycling Team Roeserbann vorbeiführen.