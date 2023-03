Am Donnerstag standen insgesamt drei Rennen mit Luxemburger Beteiligung an. Vor allem Team Leopard TOGT kann Positives berichten.

Die Britin Georgi Pfeiffer vom Team DSM hat die sechste Auflage des Damenrennens Brugge-De Panne am Donnerstagnachmittag gewonnen. Die 22-Jährige setzte sich mit 1:10 Minute Vorsprung vor Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) und Lorena Wiebes (SD Worx) durch. Christine Majerus (SD Worx) beendete das Rennen auf Platz 17 mit 4:14 Minuten Rückstand.

Im belgischen Nachbarland verzeichnete Leopard TOGT einen großen Teilerfolg: Durch einen sechsten Platz auf der zweiten Etappe der Olympia’s Tour (2.2) in den Niederlanden hat der Däne Emil Mielke Vinjebo vom Team Leopard TOGT die Gesamtführung übernommen. Das Teilstück gewann der Niederländer Max Kroonen vom Team VolkerWessels Cycling Team. Landesmeister Colin Heiderscheid (Leopard TOGT) beendete die Etappe mit 10:37 Minuten Rückstand auf Platz 116.

In Italien bleibt weiterhin der ehemalige Leopard-Fahrer Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) Gesamtführender bei der Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1). Die dritte Etappe am Donnerstag gewann der Ire Ben Healy (EF Education-Easy Post). Luc Wirtgen (Tudor) fuhr als 47. mit 5:10 Minuten Rückstand durchs Ziel. In der Gesamtwertung belegt er Platz 33 auf 6:21 Minuten.

In Belgien steht am Freitag das nächste große WorldTour-Rennen der Herren an. Rund um Harelbeke findet das E3 Saxo Classic statt. Mit dabei sind drei Luxemburger: Bob Jungels (Bora-hansgrohe), Alex Kirsch (Trek-Segafredo) und Kevin Geniets (Groupama-FDJ). Neben den drei Luxemburgern fährt auch die Creme de la Creme in Harelbeke mit: Unter anderem messen sich Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Tadej Pogacar (UAE) oder Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step).