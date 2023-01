Der T71 Düdelingen setzte sich am Sonntagnachmittag im zweiten Halbfinale der Coupe des Dames knapp mit 78:77 gegen den Gréngewald durch. Doch Hostert legte Protest ein, im ersten Viertel wurden dem T71 zwei Punkte zu viel zugeschrieben. Und so wurde der Gréngewald eine knappe halbe Stunde nach dem Spiel doch zum Sieger erklärt.

Assistant-Coach Andrea Haris stürmte eine halbe Stunde nach dem Ende des zweiten Halbfinalspiels jubelnd Richtung Spielfeld, wo Trainer François Manti noch stand. Auch Kapitänin Lisy Hetting lief jubelnd zurück in den Innenraum des Gymnase. Gerade hatten die Spielerinnen die Nachricht erhalten, dass die Partie anders gewertet wird – Hostert hat mit 77:76 gewonnen. Im ersten Viertel hatte es chaotische Szenen gegeben. Die Anzeigetafel musste mehrmals korrigiert werden, doch der Fehler hatte sich nicht nur dort, sondern auch in den offiziellen Spielbogen eingeschlichen. Dass man dem T71 zwei Punkte zu viel zugeschrieben hatte, wurde Haris sofort klar, Hostert hatte auch mehrmals darauf hingewiesen. Nicht nur im ersten Viertel, sondern auch in der Pause, doch geändert wurde nichts und so legte der Gréngewald direkt nach dem Spiel Protest ein. Am Ende waren es diese beiden Punkte, die über Finaleinzug oder nicht entschieden. Das letzte Wort dürfte in dieser Angelegenheit aber noch nicht gesprochen sein. Nachfolgend der Spielbericht, denn es war eine Partie in der Coque, die an Dramatik kaum zu überbieten war.

Im Duell der beiden EuroCup-Teilnehmer hatte Düdelingen unter der Woche einmal mehr eine schlechte Nachricht erhalten, denn neben Mreches und Winton fiel mit Michelle Dittgen eine weitere Stammkraft für das Pokalhalbfinale aus. Doch der T71 ließ sich hiervon nur wenig beeindrucken. Die neue US-Spielerin Taylor Jones, die vom Spielstil und Erscheinungsbild her gewaltig an Winton erinnert, übernahm sofort die Verantwortung. Und auch die zweite US-Spielerin Rice zeigte eine ihrer besseren Leistungen im T71-Trikot. Von der Dreier-Linie hatte das Team aus der „Forge du Sud“, anders als im Finale 2022, ebenfalls einen guten Tag erwischt: Fünf von acht Versuchen landeten in der ersten Halbzeit im Korb. Nicht zuletzt Nadia Mossong verwandelte in den ersten 20 Minuten dreimal souverän aus der Distanz. So setzte sich der T71 früh in der Partie ab (21:12, 9’).

Beim Gréngewald ein anderes Bild: Das Team um Lisy Hetting fand in der ersten Halbzeit absolut nicht seinen Rhythmus. Von der Dreier-Linie landete in der ersten Hälfte gerade einmal ein Ball im Korb und auch unter den Brettern ließen die Spielerinnen von Trainer Manti zu viel liegen. Auch als beim T71 mit Mandy Geniets die derzeit wohl am besten aufgelegte luxemburgische Spielerin, mit ihrem dritten persönlichen Foul (12’), früh auf der Bank Platz nehmen musste, konnte Hostert nicht reagieren. Der Vorsprung der Düdelingerinnen pendelte sich im zweiten Viertel bei rund zehn Zählern ein, mit einer Zwölf-Punkte-Führung ging es schließlich in die Pause (49:37). Dabei hätte diese durchaus noch höher sein können, doch ließ man zu viele Chancen an der Freiwurflinie liegen (nur 3 von 10 Versuchen).

T71 verlässt den Platz zunächst als Sieger

Direkt nach dem Spiel feierte der T71 noch den knappen Finaleinzug Foto: Editpress/Jeff Lahr

Nach dem Seitenwechsel schafften Lisy Hetting und Sam Logic eine erste Reaktion. Das Duo schraubte den Rückstand binnen 20 Sekunden auf acht Punkte herunter. Aber Mossong, mit ihrem vierten Distanztreffer, hatte die passende Reaktion. Düdelingen setzte sich zudem mit Rice und Etute immer wieder unter den Brettern durch und so baute der T71 seine Führung weiter aus (59:46, 26’). Hostert traf hingegen in der Offensive zu oft falsche Entscheidungen und Van Kleunen vergab mehrere Chancen unter dem Korb. Bei Düdelingen nahm allerdings das Foultrouble immer mehr zu. In der 28. waren Geniets und Rice mit drei und Mossong schon mit vier Fouls vorbelastet. In der Defensive konnte der T71, bei dem nur noch Cadettes-Spielerinnen auf der Bank saßen, kaum noch dagegenhalten.

Und so kam der Gréngewald durch James und Van Kleunen zu Beginn des letzten Viertels wieder heran (67:65). Die Partie war wieder vollkommen offen und Van Kleunen, die bisher mit sich gehadert hatte, hatte für die entscheidende Phase wieder Selbstvertrauen getankt. Mit einem Dreier brachte die US-Amerikanerin ihr Team schließlich in Führung (67:68). Aber auch bei Hostert wurde es nun mit den Fouls eng, so kassierte James in der 34. ihr viertes, so wie auch Wolff eine knappe Minute später. Und es war James, die in der 35. dann auch als Erste das Feld verlassen musste, dies ausgerechnet durch ein Offensivfoul. Früh ging es nun für beide Mannschaften nach Fouls an die Freiwurflinie und es entwickelte sich, ähnlich wie beim ersten Halbfinalspiel am Samstag, ein Basketball-Krimi.

Durch Jones und Rice ging Düdelingen wieder mit vier Punkten in Führung (79:75, noch 2:40 Minuten). Doch 20 Sekunden später erhielt auch Eute ihr fünftes Foul. Logic verkürzte (79:77, noch 1:05). Van Kleunen vergab wieder mehrmals unter den Brettern, bekam dann aber doch zwei Freiwürfe (noch 26,3 Sekunden). Die Profi-Spielerin verwandelte nur einen (79:78). Auf der Gegenseite vergab Taylor nun zwei Freiwürfe. Dem Gréngewald blieb ein letzter Angriff, doch Lynn Schreiner scheiterte aus der Distanz.