Victor Boniface ist die Entdeckung der bisherigen Bundesliga-Saison. Im Topspiel gegen die Bayern kann der 22-Jährige nun sogar Weltstar Harry Kane in den Schatten stellen.

Harry Kanes Wechsel von London nach München zog sich über Wochen und wurde von gewaltigem Getöse begleitet. Im Vergleich verlief die Verpflichtung von Victor Boniface nahezu geräuschlos. Doch mit dem perfekten Saisonstart hat sich Leverkusens neuer Sturmtank nicht nur direkt in die Herzen der Bayer-Fans geschossen, sondern auch an die Spitze der Bundesliga-Scorerliste – er könnte nun sogar den Weltstar in den Schatten stellen.

„Er ist ein super Spieler und super Typ. Er spielt nicht nur für sich, ist nicht nur ein Bomber. Er hilft der Mannschaft“, sagte Bayer-Coach Xabi Alonso, der mit seinem Team als Tabellenführer zum Kracherduell am Freitag (20.30 Uhr) zum punktgleichen Rekordmeister nach München fährt. Bayern-Trainer Thomas Tuchel nannte Boniface vorab „das perfect fit“.

Vier Tore und zwei Vorlagen, dazu mit 21 Torschüssen die meisten aller Profis in den größten europäischen Ligen: Da kann selbst Kane, der für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur kam, mit vier Torbeteiligungen (3/1) und 14 Abschlüssen nicht mithalten. „Hoffentlich sind sie auch nach 30 Spielen noch da oben, vor allem Victor“, scherzte Alonso.

Bescheidene 16 Millionen Euro überwies Bayer im Sommer an Union Saint-Gilloise nach Belgien, ein Glücksgriff. „Ich sehe ihn mit Kane um die Torjägerkrone kämpfen“, sagte Sky-Experte Lothar Matthäus schon. „Er macht die Mannschaft besser“, schwärmte sein Mitspieler Granit Xhaka.

Die Belohnung für den Blitzstart: Erstmals wurde Boniface in die nigerianische Nationalmannschaft berufen, als „proud moment“ bezeichnete er sein Debüt am Sonntag bei Instagram. Beim 6:0 in der Afrika-Cup-Quali gegen São Tomé und Principe wurde der 22-Jährige in der 62. Minute eingewechselt und belohnte sich in der Schlussphase mit einem Assist.

Dabei hatten viele den 1,90 Meter großen und 91 Kilogramm schweren Brocken nicht unbedingt als neuen Star auf dem Zettel. Bayer suchte einen Ersatz für den eigentlichen Stamm-Neuner Patrik Schick, der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat uns wohl erst im Oktober wieder eine Option sein wird.

Lange suchen musste Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nicht: Im Viertelfinale der Europa League hatte Boniface im April die Bayer-Abwehr vor große Probleme gestellt, erzielte in der BayArena den Treffer der Belgier und wurde mit sechs Toren sogar Topscorer des Wettbewerbs. In den sozialen Medien schwärmte er von der Bundesliga, zeigte sich in seiner Instagram-Story immer wieder im ertauschten Leverkusen-Trikot. Eine Bewerbung, die aufging.

Beim 5:1 gegen Darmstadt 98 skandierten die Fans zuletzt seinen Namen zur Melodie von „Give it up“ von der KC and the Sunshine Band. Doch Boniface bleibt bescheiden, der „bodenständige Junge“ (Xhaka) adelte nach der Glanzvorstellung mit zwei Toren und einem Assist lieber seinen kongenialen Passgeber Florian Wirtz: „Er ist ein Magier. So einen Spieler hinter mir zu haben, ist unglaublich.“

Ebenso unglaublich ist aber auch der Einstand von Boniface in der Liga. Diesen könnte er in München veredeln – und die Bayern und Kane mächtig ärgern.