Leandro Barreiro und Mainz kommen einfach nicht in die Gänge, Anthony Moris hielt seinen Kasten sauber und Maxime Chanot lieferte einen Assist.

In der Startelf: In Russland befindet sich Spartak Moskau auf dem Weg nach vorne. Im Derby gegen Dinamo landete die Mannschaft von Christopher Martins einen 1:0-Sieg und schaffte den Sprung auf Platz vier der Premier Liga.

Nach dem 1:1 gegen Toulouse in der Europa League am vergangenen Donnerstag, besiegte die Union Saint-Gilloise am 8. Spieltag der Jupiler League Cercle Bruges mit 2:0. Die Mannschaft von Torwart Anthony Moris beißt sich durch diesen Erfolg im Spitzenpulk fest.

Maxime Chanot durfte an diesem Wochenende ein bisschen feiern. Beim 2:1-Erfolg von Ajaccio AC in der Ligue 2 gegen Paris FC lieferte der Verteidiger die Vorlage zum entscheidenden zweiten Treffer. In der gleichen Liga unterlag Florian Bohnert mit dem SC Bastia dem SCO Angers mit 0:2.

In der ersten Bundesliga erlitt Mainz 05 eine weitere Niederlage und steht nach fünf Spieltagen auf dem letzten Platz. Beim 1:2 gegen den FC Augsburg wurde Leandro Barreiro nach 80 Minuten ausgewechselt.

Yvandro Borges schaffte es an diesem Wochenende nicht in das Gladbacher Aufgebot. Stattdessen lief der 19-Jährige bei der Reserve auf und besiegte mit dieser den SC Paderborn I mit 2:1.

In der niederländischen Eredivisie musste sich Vitesse Arnheim zum vierten Mal in Folge geschlagen geben. Mica Pinto konnte die 0:1-Niederlage gegen seinen Ex-Verein Sparta Rotterdam nicht verhindern.

Lars Gerson und Kongsvinger IL bezwangen Skeid und können weiterhin auf den Aufstieg in die erste norwegische Liga hoffen. Im Nachbarland Schweden unterlagen Degerfors IF und Seid Korac Malmö FF mit 1:2. Im Stadtduell mit MTK Budapest waren Tim Hall und Ujpest Budapest mit 0:2 unterlegen.

Vincent Thill und Sabah FK kamen in der ersten aserbaidschanischen Liga nicht über ein 2:2 gegen Kapaz hinaus. Sein Bruder Sébastien stand bei Stal Rzeszow erstmals in der Startelf und konnte auch erstmals mit seinem neuen Verein einen Sieg feiern (2:1 gegen Znicz). Olivier Thill und Sanliurfaspor mussten eine Niederlage gegen Kocaelispor einstecken. Der Mittelfeldspieler wurde nach 71 Minuten ausgewechselt.

Die Austria Wien und Marvin Martins mussten sich gegen SCR Altach geschlagen geben (1:2) und belegen den drittletzten Platz in der österreichischen Bundesliga. In der zweiten österreichischen Liga holten der SKN St. Pölten und Dirk Carlson einen Punkt gegen Admira Mödling (2:2). Timothé Rupil stand beim 3:0-Sieg der Mainzer Reserven in der deutschen Regionalliga Südwest gegen Schott Mainz 90 Minuten auf dem Platz.

Eingewechselt: Bei der 0:3-Niederlage von Francs Borains gegen Lommel wurde Alessio Curci in der 14. Minute nach der Verletzung seines Mitspielers Fode Guirassy eingewechselt.

Nicht im Einsatz: Der FC. St Pauli gewann am Samstag mit 3:1 gegen Schalke 04 und steht auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga. Danel Sinani musste die 90 Minuten von der Bank aus ansehen. Gerson Rodrigues (Sivasspor) stand gegen Rizespor nicht im Aufgebot. Laurent Jans (Waldhof Mannheim) verpasste die Partie gegen den 1. FC Saarbrücken (1:1) wegen einer Sperre.

Verletzt: Mathias Olesen (1. FC Köln/D) befindet sich nach seiner Zerrung im Aufbau und sollte in ein bis zwei Wochen wieder einsatzfähig sein.

Am Dienstag: Enes Mahmutovic und ZSKA Sofia treffen in der ersten bulgarischen Liga auf Beroe Stara Sagora.