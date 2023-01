In einer hartumkämpften Begegnung setzte sich Bartringen (Jaksic, in Rot) in der Verlängerung durch (Foto: Editpress/Jerry Gerard)

Bartringen heißt der erste Finalist der Coupe des Dames 2023. In einer an Spannung kaum zu übertreffenden Partie setzte sich die Sparta am frühen Samstagabend in der Verlängerung mit 69:66 gegen Contern durch.

Es war die Sparta, die durch Jaksic und Burse den perfekten Start erwischte (0:4, nach 40 Sekunden). Contern hatte vor allem in der Offensive Probleme in die Partie zu finden, blieb aber durch fünf Punkte von Routinier Petrova vorerst dran (5:6, 1.30’). Doch bei der Sparta, bei denen mit Lena Mersch eine der stärksten JICL-Spielerinnen der laufenden Meisterschaft fehlte, harmonierte das Duo Jaksic/Yoerger hervorragend. Vor allem im Rebound leisteten die beiden Spielerinnen, die bisher in der Coque wenig erfolgreich waren, wichtige Arbeit. In der Offensive waren die beiden Bartringerinnen ebenfalls die einzigen auf dem Parkett, die in den ersten 20 Minuten an ihre Normalform herankommen konnten. Zwar zeigte sich Contern im defensiven Berich auf der Höhe, nahm US-Spielerin Burse weitestgehend aus dem Spiel. Doch selbst trafen die Spielerinnen von Trainerin Fabeinne Fuger kaum, gerade einmal 22 Prozent der Würfe landeten in der ersten Hälfte im Korb. Nicht nur an der Dreier- (3 von 21 Versuchen), sondern auch an der Freiwurfline (5 von 12 Versuchen) scheiterte Contern zu häufig. Profi-Spielerin Wurtz fehlte zudem der Zug zum Korb, zu häufig suchte sie den Extra-Pass, der aber immer wieder in Ballverlusten endete. In einem zweiten Viertel, in dem nur wenige Körbe fielen, verpasste es die Sparta aber deutlicher davonzuziehen. Zur Pause war für Contern bei zehn Punkten Rückstand noch immer alles möglich.

Jaksic behält Nerven

Und nach dem Seitenwechsel zeigte sich tatsächlich ein ganz anderes Conterner Team. Ein Dreier von Mathieu und eine in der Offensive nun mutigere Wurtz brachten ihr Team schnell auf vier Zähler heran (32:36, 22’). Bartringen war von der Rolle, kam gegen eine aggressivere gegnerische Defensive kaum noch zu freien Würfen. Contern holte sich das dritte Viertel mit 15:9 und beim Stand von 39:43 war die Partie wieder vollkommen offen.

Auch im letzten Durchgang nutze Contern seine zurückgewonnene Euphorie, mit einem Drei-Punkte-Korb verkürzte Mreches erstmals auf noch einen Zähler (42:43), knapp später sorgte Kauffmann schließlich für die erste Führung des ABC (44:43). Es entwickelte sich nun ein spannender Schlagabtausch. Burse, die ihr Team nun versuchte nach vorne zu pushen, und Jaksic erhöhten auf vier Punkte (48:52). Auf der Gegenseite sprang ein Dreier von Mreches wieder aus dem Korb. Richards, die Offensive bisher kaum in Erscheinung trat, brachte Contern mit einem Distanzwurf wieder in Führung (53:52). Zwei Minuten vor Schluss stand es 53:53. Mit noch einer Minute auf der Uhr gelang Wurtz ein weiterer Dreier (56:53), aber Jaksic hatte mit drei Freiwürfen noch einmal die Chance zum Ausgleich. Und die Serbin bewies bei noch 1,8 Sekunden Spielzeit Nerven aus Stahl und verwandelte alle (56:56). Somit ging es in die Verlängerung.

Auch in dieser konnte sich kein Team absetzen und es entwickelte sich auf der Punktetafel ein Duell zwischen Jaksic und Wurtz. Bartringen lag mit noch knapp einer Minute auf der Uhr in Führung (61:62). Yoerger, mit ihren insgesamt 24 Rebounds enorm wertvoll in der Defensive, vergab zwei Freiwürfe und so brachte Kauffmann Contern wieder in Front (63:62). Doch nun schlug die Stunde von Mia Hagen, die mit einem Drei-Punkte-Korb, so konnte man denken, für die Vorentscheidung sorgte (63:65), denn Jaksic erhöhte auf vier Punkte (63:67). Aber Contern gab sich nicht geschlagen und Mathieu verwandelte einen weiteren Distanzwurf (66:67, noch 6 Sekunden). Am Ende sorgte aber einmal mehr Jaksic an der Freiwurflinie für die endgültige Entscheidung.

Damit steht Bartringen erstmals seit 1989 wieder in einem Endspiel der Coupe des Dames. Der Gegner wird am Sonntagnachmittag in der Partie zwischen Hostert und Düdelingen ermittelt.