Die Weltspiele von Special Olympics in Berlin stellen das größte inklusive Event dar. In Deutschland muss in der Sporthistorie bis auf 1972 und die Olympischen Spiele in München zurückgeschaut werden, um solch eine große Organisation zu finden.

Am Donnerstag sind die Delegationen aus aller Welt mit rund 7.000 Sportlern mit intellektueller Beeinträchtigung und validen Unified Partners in Berlin angereist. Seit Montag haben die verschiedenen Teams einige Tage in der gesamten Republik, zwischen Flensburg und München, verbracht. Diese sogenannten Host Towns sind gedacht, um sich nach teilweise langen Anreisen zu erholen, Land und Kultur kennenzulernen, aber auch um noch vor den Wettkämpfen zu trainieren.

220 Städte und Gemeinden in ganz Deutschland hatten sich beworben, um die Sportler und ihre Betreuer aufzunehmen. Diese Tage sind ein wichtiges Puzzleteil im Unterfangen, Öffentlichkeitsarbeit für diese Gruppe zu leisten. Sie wollen weiter dabei helfen, die Inklusion weiterzutreiben und Nachhaltigkeit in diesem Streben zu erreichen. Im Grenzgebiet zu Luxemburg gab es einige solcher Anlaufstellen, zum Beispiel in Trier, Bitburg/Prüm, Koblenz oder Pirmasens. Ein grenzenloses Erlebnis gab es in Perl, wo zusammen mit einigen weiteren Gemeinden aus dem Saarland, aber auch aus dem nahen Frankreich sowie aus Luxemburg (Schengen, Remich, Mondorf) die Sportler aus Haiti empfangen wurden.

Das Team Luxemburg reiste mit dem Bus direkt nach Lemgo in Nordrhein-Westfalen an, wo sie ausgezeichnete Trainingsmöglichkeiten vorfanden. Neben einer Stadtführung standen noch ein Inklusionsfest und viele weitere interessante Angebote auf dem Programm. Von den insgesamt 26 angebotenen Sportarten bei den bis zum 25. Juni dauernden Wettbewerben werden die Luxemburger Sportler bei gleich sechs Disziplinen vertreten sein. Erstmalig ist Luxemburg beim Radfahren dabei. In gleich drei Disziplinen, Basketball, Bocce und Tischtennis, treten die Luxemburger im Unified-Wettbewerb an. Neben einigen Weltspiele-erfahrenen Teilnehmern gibt es auch viele Neulinge in der 40-köpfigen Mannschaft.

Die Luxemburger Athleten Leichtathletik: Anna Keilen, Aria Tanner, Ryan Vittorelli, Ronny Kontz

Coaches: Véronique Simon, Mike Schmit

Bocce: Claudine Koch, Armand Weyer, Daniel Werecki (Unified Partner)

Coach: Carine Hansel

5×5 Unified Basketball: Jorge Ferreira Pinto, Abhisek Sai Krishna, Claudia Peffer, Martin Van den Berg, Gil Roden, Marlis Van den Berg, Loic Wohl, Martine Kemp, Pit Zahlen (Unified Partner)

Coaches: Marco Rock, Steve Kaboth, Julie Schiel

Schwimmen: Vincent Borruto, Arthur Fesquet, Carmen Hertz, Christiane Schlesser

Coaches: Holm Ristok, Carole Rukavina

Tischtennis: Danièle Jankowoy, Pit Theis, Corinne Bremer (Unified Partner)

Coach: Monique Lexis

Fahrrad: Silvia Splicks, Michel Werdel

Coaches: Roberto Traversini, Helène Nadeau

Delegationsleiter: Lieven Decroos, Anne Wiance

Physiotherapeutin: Marianne Schonkert