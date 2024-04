Die luxemburgische Rugby-Nationalmannschaft tritt am Samstag um 15.00 Uhr zu ihrem dritten Spiel in der der Rugby Conference an. Beim Auswärtsspiel in Ungarn geht es für die Mannschaft von Nationaltrainer Alexandre Benedetti darum, die Tabellenführung zu behaupten.

Als „Showdown“ bezeichnet die FLR in seinem Presseschreiben die Partie in Ungarn. Die luxemburgische Mannschaft führt die Tabelle nach zwei Siegen über Bosnien und Herzegowina (59:10) sowie über Österreich (27:14) an. Wichtig ist zudem, dass die luxemburgische Mannschaft in beiden Spielen einen Bonuspunkt, den man bei mindestens vier erfolgreichen Versuchen erhält, bekommen hat.

Ungarn hat seinerseits ein Spiel gegen Slowenien verloren (17:29) und eines in Österreich (53:10) gewonnen. Die Bilanz der Luxemburger gegen die Ungarn ist positiv: Im November 2022 gewann das Team mit 28:0, im März desselben Jahres gelang ein 30:23-Erfolg. „Ungarn hat eine gute Organisation und eine gute Struktur in seinem Spiel“, erklärt Christian Olsen, Kapitän der luxemburgischen Auswahl. „Es waren immer enge Spiele. Sie sind sehr physisch und werden uns attackieren. Aber wir sind gut vorbereitet.“

Das Ziel des Teams spricht Olsen klar aus: der Aufstieg in die Europe Trophy. Aktuell spielt das Team in der Conference, also in der dritten von insgesamt vier europäischen Ligen. „Es wäre ein weiterer Schritt Richtung Aufstieg, wenn wir Ungarn schlagen würden“, sagt Olsen. „Aktuell sind wir auf einem guten Weg. Wir sind Erster in unserer Gruppe und haben Bonuspunkte.“ Als Tabellenführer würde Luxemburg bei den Play-offs, die am letzten Mai-Wochenende angesetzt sind, teilnehmen.

Ziel ist klar definiert

Doch bis dahin sind noch zwei Spiele zu absolvieren. „Wir wollen das Spiel gegen Ungarn gewinnen, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass wir die beste Mannschaft in der Conference sind“, sagt Olsen. „Wir wollen nicht mehr die Underdogs sein. Andere Länder sollen sagen, dass Luxemburg ein Land ist, das Rugby spielen kann.“

26 Spieler hat Nationaltrainer Alexandre Benedetti mit nach Ungarn genommen. Ein paar Ausfälle hat er wegen Verletzungen, Arbeit oder Studium zu beklagen. „Es fehlen zwar einige, aber das macht uns nicht schwächer. Wir haben eine junge Mannschaft. Außerdem haben wir Selbstvertrauen. Das Ziel ist ganz klar, in Ungarn zu gewinnen.“

Sollte es zum Sieg über die Ungarn kommen, würde es dann am 20. April wohl zum wahren „Showdown“ kommen. Dann sind die Slowenen zu Gast, die bis jetzt auch alle ihre Spiele gewonnen haben.

Im Überblick Rugby Conference, Pool B:

Samstag, 15.00 Uhr: Ungarn – Luxemburg Tabelle:

1. Luxemburg 2 Spiele/10 Punkte

2. Slowenien 2/8

3. Ungarn 2/5

4. Bosnien & Herzegowina 2/1

5. Österreich 2/0 Letzter Spieltag:

20. April, 18.00 Uhr: Luxemburg – Slowenien



Bereits gespielt:

Luxemburg – Österreich 27:14

Bosnien & Herzegowina – Luxemburg 10:59