Die beiden unbesiegten Teams mussten auf eine wichtige Profispielerin (Hostert mit Logic, Steinsel mit Ferenz) verzichten. Parallelen gab es aber nicht beim Ergebnis, wo nur Hostert, wohl mit viel Mühe, seine weiße Weste bewahren konnte. Im Tabellenkeller feierten die Musel Pikes den ersten Saisonsieg. Zolver behält somit die rote Laterne.

Da fehlt plötzlich ein Element und schon kommt das ganze Team ins Straucheln. Eine Aussage, die Gréngewalds Coach François Manti nicht gelten ließ. „Das hat überhaupt nichts mit dem Fehlen von Sam Logic zu tun. Wir sind auf eine Mannschaft aus Contern getroffen, die bis zum Schluss gekämpft hat. Allerdings haben wir gedacht, das Spiel sei bereits gewonnen, ehe es angefangen hatte.“ Die Spielmacherin Logic war am Mittwoch in Bourges umgeknickt und wird auch in Brno im nächsten EuroCup-Spiel fehlen. Eine definitive Diagnose steht allerdings noch aus. Kapitänin Lisy Hetting sah es ähnlich wie ihr Trainer. „Vielleicht waren wir noch etwas müde von der achtstündigen Busfahrt nach dem Spiel in Bourges. Eigentlich haben wir gegen uns selbst gespielt.“ Frust und Unzufriedenheit herrschte beim Double-Gewinner. Aber am Ende zählt der Erfolg. Dabei hatte die Partie noch gut angefangen für den Gréngewald. Für die verletzte Logic gab Mbuyamba ihr Debüt in der Meisterschaft. Contern wusste knappe vier Minuten (8:10) Hostert Paroli zu bieten. Die „Greens“ schienen ihren Spielrhythmus gefunden zu haben und legten einen 13:0-Zwischenspurt aufs Parkett. Dies schien schon vorzeitig eine Vorentscheidung zu sein.

Anfang der zweiten Halbzeit betrug der lokale Vorsprung noch 14 Punkte. Aber dieser Bonus war im Nu weg (40:40) und in der Hosterter Auszeit ging es lautstark zu. Manti musste sein Team wachrütteln. Contern war plötzlich wieder im Spiel, allerdings reagierte Hostert endlich. Wolffs Einwechslung zeigte Wirkung unter den Körben, Cahill stellte wieder eine 10-Punkte-Führung (57:47) her. In der Endphase waren es nur noch die beiden US-Amerikanerinnen Wurtz und Murphy, welche bei den Gästen punkteten, aber es reichte aus, um die Gastgeberinnen weiterhin zum Zweifeln zu bringen. Am Ende sollte es reichen für den favorisierten Gréngewald. Trotz der Niederlage war der Gäste-Coach Fabienne Fuger nicht unzufrieden. „Unsere Trefferquote war nicht gut und unter den Körben wurden wir logischerweise dominiert. Aber wir haben gekämpft und Selbstvertrauen getankt für die kommenden Spiele gegen die Musel Pikes und Basket Esch. Das sind die Begegnungen, wo wir punkten müssen, um die nächste Runde zu erreichen. Contern ist ein Team, das nie aufgibt.“ Die Einstellung stimmt bei den Conterner Damen, in Hostert muss man sich nach diesem Auftreten infrage stellen.