Die Anschlusstelle Grünewald wird von Freitag gegen 20 Uhr bis Montag gegen 4 Uhr teilweise auf Anfrage von Luxtram gesperrt. Das teilte die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung am Montag mit. Außerdem wird die Fahrbahn der A1 in Richtung Trier zwischen der Anschlussstelle Grünewald und dem Verteiler Senningerberg auf eine Spur verengt.

Autofahrer werden einen etwas längeren Umweg in Kauf nehmen müssen. Um trotz der Sperrung der Auffahrt von der A7 auf die A1 in Richtung Trier fahren zu können, wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Grünewald über die A1 in Richtung Gasperich und den Kreisverkehr „Iergäertchen“ in Hamm umgeleitet.