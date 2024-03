Die hohen Mietpreise in Esch haben die Gemeindeverwaltung dazu veranlasst, zwei Wohnprojekte für junge Berufstätige ins Leben zu rufen. In der rue des Charbons hat die Gemeinde nun zehn und in der rue Dicks 17 Zimmer hergerichtet. Diese Zimmer sollen zu erschwinglichen Preisen an 18- bis 30-jährige Interessenten vermietet werden. So sollen auch junge Erwachsene aus finanziell schwächeren Familien in den Genuss ihrer eigenen vier Wände kommen.

Die Unterkünfte für junge Berufstätige der Stadt Esch sind eine Antwort auf die Wohn- und Unterstützungsbedürfnisse junger Menschen, die ins Berufsleben eintreten. Durch eine Kombination aus flexibler Unterbringung, Unterstützung bei Bedarf, gemeinschaftlichen Räumen und einer strategischen Lage sollen diese Wohnanlagen ein Umfeld schaffen, das die persönliche und berufliche Entwicklung der Bewohner fördert.

Da es sich jedoch nicht um eine betreute Wohnstruktur handelt, werden die Mitbewohner während der Nacht nicht vom Jugenddienst der Stadt betreut. Interessierte können ihre Anträge sofort bei der Stadt Esch über die Homepage www.villeesch.lu einreichen.