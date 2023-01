Aus „Tenderelle“ wird „Evora Magic Moments“. Vor kurzem hat Maria Evora den seit 40 Jahren in der Escher rue de Belvaux gelegenen Frisörsalon übernommen. Nun hat der neue Beauty-Hotspot offiziell seine Türen geöffnet.

Evora, die am 27. August 1980 in Santo Antão auf den Kapverden geboren wurde, erhielt am 31. Juli 2021 in Luxemburg ihren Meisterbrief. Der Salon Evora ist aus dem Konzept „Beauty Moments“ heraus entstanden, das mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Schönheitspflege von Frauen und Männern aufzeigen kann. Neben Haarschnitten für Frauen, Männer und Kinder werden auch brasilianische Haarglättung, Botox für Haare, Maniküren, Schminken für Veranstaltungen und Foto-Shootings angeboten. Im Salon stehen drei Shampoo-Becken zur Verfügung. Neben Maria arbeiten noch Nadia, seit 21 Jahren Frisörin, sowie Audrey, seit 16 Jahren im Beruf tätig, im Salon, der sich auch weiterhin einer treuen Kundschaft erfreuen wird.

Die offizielle Eröffnungsfeier fand am Samstagnachmittag kurz nach Ladenschluss statt. Maria Evora hatte die anwesenden Gäste und Besucher, darunter viele Familienangehörige und treue Kunden, herzlich zu einem Eröffnungstrunk mit Häppchen eingeladen. Mehr Informationen zum Salon finden Leser unter www.evora.lu.