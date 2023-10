Au Luxembourg, l’on ne cache plus l’ambition de devenir au plus vite un Etat d’un million d’habitants. Ce qui fera que le nombre de personnes âgées augmentera aussi, et très souvent les Etats sont pris au dépourvu. Selon l’OMS, en 2024, l’Europe comptera plus de personnes ayant dépassé les 65 ans que de jeunes en dessous de 15 ans. Il est regrettable de devoir constater que les inégalités sociétales n’ont pas disparu avec l’âge. Au contraire. Il est évident que pas toutes les mesures nécessaires ont été prises pour permettre à tous de prendre soin de leur santé physique aussi bien que mentale.

C’est leur indépendance qui est trop souvent mise en question, comme l’a prouvé la crise de la Covid qui en a fait, d’un coup de doigt politique, des citoyens de second ordre. Ce ne sont pas les 150 minutes d’activité physique par semaine préconisées qui changeront grand-chose à cette disparité sociale. Dans les structures existantes, concernant l’accompagnement des personnes âgées, l’on constate une discrépance entre privé, public et confessionnel. Les maisons de retraites en sont le meilleur exemple. Le privé qui rapporte, jouit de tous les privilèges de l’Etat, le public reste l’enfant pauvre. Il en est de même pour les hôpitaux et les écoles publiques dans bon nombre de pays de l’Union européenne. Parler de „dépourvu“ frôle l’indécence, ce „dépourvu“ faisant partie d’une politique de la globalisation du profit. Il est à craindre qu’au Luxembourg, on ne soit qu’au début de cette évolution!