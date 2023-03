Gleich zwei Raubüberfälle, die sich in der Nähe des Park Monterey ereignet haben, hatte die Polizei am Dienstag zu vermelden.

So wurde am Montag gegen 20.10 Uhr ein Jugendlicher im Park selbst, nahe des Kiosks, von drei jungen Männern aufgefordert, sein Handy herauszugeben – welches das Überfallopfer aber gar nicht besaß. Stattdessen „begnügten“ sich die unbekannten Angreifer dann mit seinem Kapuzenpullover und einer Umhängetasche. Als der Überfallene nicht sofort entsprechend reagierte, wurden die Täter handgreiflich und liefen anschließend mit dem Diebesgut in Richtung Park „Kinnekswiss“ davon.

Bereits gegen 18.10 Uhr war in der rue Pierre d’Aspelt ein junger Mann von drei anderen jungen Männern angegriffen worden, wobei ihm zwei Handys und ein Laptop geraubt wurden. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung boulevard Grande-Duchesse Charlotte und place de l’Etoile. Der Betroffene musste ins Krankenhaus gebracht werden.