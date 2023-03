Die SCNF streikt derzeit vor dem Stellwerk in Thionville – der Zugverkehr ist deshalb seit Freitagmorgen zwischen Luxemburg und Thionville in beiden Richtungen unterbrochen, meldet die CFL. Über die Dauer der Störung lägen derzeit keine Angabe vor, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Update: Laut einer Mitteilung CFL von 10.08 Uhr soll der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke gegen Mittag „allmählich“ wieder aufgenommen werden. Zu einigen Verspätungen oder Zugausfällen könne es jedoch nach wie vor kommen. Die CFL bittet die Reisenden weiterhin, die Fahrplansuche auf www.cfl.lu sowie die CFL-App zu benutzen, um weitere Informationen über Fahrpläne und alternative Verkehrsverbindungen zu bekommen.