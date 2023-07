Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt vor starker Hitze, die am Dienstag wieder gefährlich werden könnte. Dabei wird die Gefahr für den Süden des Landes etwas höher eingestuft – weshalb hier eine Warnung der Stufe „orange“ gilt, während für den Norden die Warnung lediglich „gelb eingefärbt“ ist.

Für den Süden werden für den Dienstag Höchsttemperaturen zwischen 32 und 35 Grad vorhergesagt, die am Nachmittag erreicht werden. Die Hitze hält sich wohl bis in den Abend hinein. „Im Moseltal und in urbanen Zonen“ könnte letzterer Wert sogar noch leicht überschritten werden.

Im Norden gilt die Warnung vor „potenzieller“ Gefahr: Dort werden Höchsttemperaturen zwischen 30 und 33 Grad erwartet.

Im Internet ist die Haupt-Präsenz von Meteolux derzeit nicht erreichbar. „Es ist ein technisches Problem aufgetreten“, heißt es schon seit mehreren Tagen. Und: „Wir bemühen uns, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben.“

Die neuesten Vorhersagen sowie aktuelle und bevorstehende Warnungen seien weiterhin über die Meteolux-App abrufbar – oder per Telefon zu erfragen.

Das Bulletin mit der Vorhersage von Montag, 14 Uhr, kann hier als PDF heruntergeladen werden.