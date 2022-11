Auf eine festliche Dekoration muss in der Weihnachtszeit niemand verzichten – beim Schmücken kann man allerdings so vorgehen, dass Geldbeutel und Umwelt nicht unnötig belastet werden (Foto: Editpress/Tania Feller)

Landesweit finden wieder Weihnachtsmärkte statt und am Sonntag ist bereits der erste Advent. Spätestens jetzt werden in vielen Haushalten Lichterketten und Co. hervorgeholt, um das Zuhause festlich zu schmücken. Und das ist in Krisenzeiten auch auf energie- und ressourcensparende Art und Weise möglich – wie die Nachfragen bei der „Ëmweltberodung Lëtzebuerg“, beim Energieministerium sowie bei der „Klima-Agence“ zeigen.

Bewusster dekorieren

Eines gleich vorneweg gesagt: Auf den beleuchteten Weihnachtsbaum muss laut Energieministerium und „Klima-Agence“ in diesem Jahr niemand verzichten. In Zeiten einer Energiekrise und angesichts steigender Strompreise sollte aber überprüft werden, wie und wo im eigenen Zuhause Energie eingespart werden kann. Ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ rät auch die Vereinigung „Ëmweltberodung Lëtzebuerg“ (EBL) dazu, in Maßen zu dekorieren. Also weniger Lichterketten aufzuhängen oder auch Dekorationen zu nutzen, die ohne Strom auskommen.

Draußen auf Lichter verzichten

Wer dem eigenen Geldbeutel sowie der Natur etwas Gutes tun will, verzichtet laut Energieministerium und „Klima-Agence“ draußen auf die weihnachtlichen Lichter. Das einerseits mit dem Ziel, Ressourcen einzusparen, andererseits aber auch, um Lichtverschmutzung zu reduzieren. Stattdessen kann auch die Außenbeleuchtung durch Dekorationen ersetzt werden, die keine Energie benötigen. Auch die EBL weist auf die Gefahr von Lichtverschmutzung hin, die nachtaktive Tiere in ihrem Rhythmus stören kann. Deshalb wird zu Lichterketten und Co. mit warmem, statt kaltem Licht geraten.

Alternativen finden

Die effizientesten Wege, um Strom zu sparen, sind laut Energieministerium und „Klima-Agence“ der Verzicht oder der Einsatz von LEDs. Als Alternativen zur klassischen Beleuchtung kommen draußen auch solarbetriebene Leuchten infrage. Kerzen können eine umweltfreundliche Wahl sein – wenn dabei einiges beachtet wird: Statt welche auf Basis von Paraffin oder Stearin zu kaufen, sollte man laut EBL auf Kerzen aus Bienenwachs, Biomasse oder Soja zurückgreifen. In puncto Teelichter gibt es mittlerweile Alternativen in kleinen Gläschen und ohne Aluminiumhülle. Bei der Verwendung von Kerzen gilt: Vorsicht wegen der Brandgefahr.

Nachhaltig einkaufen

Wer nicht auf das Dekorieren mit Lichterketten verzichten will, sollte alte Leuchten durch welche mit LEDs ersetzen. Diese sind energieeffizienter als die klassischen Lämpchen. Die Kennzeichnungen „Conformité européenne“ (CE) oder „Geprüfte Sicherheit“ (GS) weisen auf eine sichere Ware hin. Das Energieministerium und die Klima-Agentur raten vom Kauf batteriebetriebener Modelle ab – da diese immer wieder ausgetauscht werden müssen und so unnötiger Abfall produziert wird. Auch die EBL empfiehlt aus dem Grund die Nutzung von Steckvarianten, weist allerdings darauf hin, dass Kabel nicht durch gekippte Fenster mit einer Steckdose drinnen verbunden werden sollten. Denn so gehe Hitze verloren.

Achtsame Nutzung

Und auch bei der Verwendung der Weihnachtsbeleuchtung lässt sich einiges tun. Nämlich die Leuchtdauer auf ein Minimum reduzieren und Lichterketten und Co. nicht zu lange eingeschaltet lassen. Danach heißt es dann: Stecker ziehen – sodass die Beleuchtung nicht eingeschaltet ist, wenn ohnehin alle schlafen. Es kann auch eine Zeitschaltuhr genutzt werden, damit das Abschalten nicht vergessen wird. Allgemein gilt, die Leuchten am Abend nur während einer kurzen Periode einzuschalten.