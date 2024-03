Was läuft am Wochenende?

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Car-Sonndig

ECHTERNACH

Wann? Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Wo? Marktplatz Echternach

Was? Oldtimer-Ausstellung: Alle Fahrzeuge (Autos, Traktoren, Motorräder etc., Jahrgang 1998 und älter) sind willkommen. Es gibt keine Standgebühr, allerdings gibt es die Möglichkeit für eine Spende zugunsten der Mukoviszidose-Vereinigung (ALLM).

27. Münchner Bal

LUXEMBURG-STADT

Wann? Sonntag ab 21 Uhr

Wo? Melusina

Was? Oktoberfest-Stimmung, Münchner Bier und der bekannte Blue Seppl Shot. Die „Late-Bird“-Tickets können noch bis Samstag auf der Internetseite www.muenchnerbal.lu für 16 Euro gekauft werden.

Repair Café – Couture

ESCH

Wann? Samstag von 14 bis 18 Uhr

Wo? 69, rue de l’Alzette, im Ausstellungsraum „Plaidons Responsable“ der Caritas

Was? Bringen Sie Ihre Kleidung für den internationalen Zero-Waste-Tag auf Vordermann! Kleider können zusammen mit dem Repair Café Luxembourg repariert werden.

Osterwochenende

LUXEMBURG

Wann? Samstag, Sonntag und Montag

Wo? Überall in Luxemburg

Was? Für Ostern finden auch dieses Jahr wieder alle möglichen Eiersuchen und andere Veranstaltungen statt. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Freitagausgabe des Tageblatt.