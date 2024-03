Insgesamt 210.384 Menschen haben bei den Sozialwahlen gewählt. 34,11 Prozent der 616.754 Wahlberechtigten haben demnach ihre Unterlagen abgeschickt. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019 gaben rund 33 Prozent ihre Stimme ab. Das macht eine Steigung von 1,11 Prozent aus. Die ungültigen oder blanken Wahlzettel abgezogen, bleiben 195.387 zählende Stimmzettel übrig.

Die höchste Wahlbeteiligung gab es bei der CFL (Gruppe 8) mit 62,32 Prozent, dicht gefolgt von der Eisen- und Stahlindustrie (Gruppe 1) mit 56,46 Prozent und der öffentlichen Verwaltung (Gruppe 6) mit 50,81 Prozent. Die niedrigste Anzahl an Wählern hat der Dienstleistungssektor (Gruppe 5) mit 26,79 Prozent zu verzeichnen.

Jedoch waren nicht alle abgegebenen Stimmzettel gültig. 3.962 der Wahlzettel waren blank, was 1,71 Prozent ausmacht. Und insgesamt 11.004 Zettel waren ungültig, was 4,76 Prozent entspricht. Im Baugewerbe (Gruppe 3) waren nur 89,5 Prozent aller Wahlzettel gültig. In der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Finanzsektor (Gruppe 4) wurden mit 96,8 Prozent beziehungsweise 96,38 Prozent die meisten gültigen Stimmen gezählt.