4. Die Wan Tan werden für 10 Sekunden in kochendem Wasser angegart, danach bei geringer Hitze für weitere 10 Minuten fertig ziehen gelassen. 5. Sesamöl in einem kleinen Topf erwärmen. Kleingehackte Zwiebel, Karotten, Knoblauch und Ingwer anschwitzen. Currypaste dazugeben. Danach mit chinesischem Kochwein und Kokosmilch ablöschen. Für 10 Minuten kochen lassen.

2. Schnittlauch für 20 Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren. Danach gleich in Eiswasser abschrecken, so behält der Schnittlauch seine schöne grüne Farbe.

Unsere Gastgeber für dieses Ostermenü: Veronica und Pit Wanderscheid-Heintz Foto: Editpress/Claude Lenert

Gelingtipps von Pit Wanderscheid

Dieses Drei-Gänge-Menü trägt auch autobiografische Züge, erzählt Pit Wanderscheid im Tageblatt-Gespräch und weist auf die Vorspeise hin. Asiatisch angehaucht, mit ganz viel Geschmack dank der roten Currysoße, die ursprünglich in Thailand beheimatet ist. „Thailand ist nicht weit von Laos, dort, wo wir gearbeitet haben“, verrät der Gastronom, der gemeinsam mit seiner Frau Veronica ein Feinkostgeschäft mit ausschließlich Luxemburger Produkten in der rue du Fossé und auch das Bistro „Wanderscheid“ dort um die Ecke betreibt.

Die Wan-Tan-Taschen sind in der chinesischen, der Mandarin-Küche, weit verbreitet. Beides – Curry und Teigtaschen – in Kombination, ist Pit Wanderscheid überzeugt, ergäben eine einzigartige Kombination, die jeden Gast an der Ostertafel beeindrucken wird.

Zum Zeitplan:

Die Vorspeise:

Die Wan-Tan-Taschen lassen sich eine Woche im Voraus vorbereiten und bis zu ihrem Einsatz an Ostern einfrieren und am Festtag kochen. Die Soße wie im Rezept am Festtag selbst zubereiten. Das Gemüse leicht in der Pfanne andünsten und mit etwas Sojasoße ablöschen, oder einfach mit Salz und Pfeffer würzen. Denn die Pasten der Currysoße prägen den Geschmack des gesamten Gerichts maßgeblich, sodass weiteres Würzen nicht mehr nötig ist, unterstreicht Wanderscheid.

Der Hauptgang:

Das Lachsfilet wird in Blätterteig mit einer Farce aus Krustentieren und Butterspinat gebettet. Den Blätterteigmantel kann man anlässlich des Festes fantasievoll dekorieren (wie unsere Bilder zeigen).

Auch dieses Gericht lässt sich wunderbar im Vorfeld vorbereiten: Am Vortag das Gericht zubereiten, mit Blätterteig bedecken und kühlstellen. Am Festtag das Gericht, eine Stunde vor der Zubereitung im Backofen, den Fisch aus dem Kühlschrank nehmen und ihn eine Stunde die Raumtemperatur annehmen lassen. Anschließend backen.

Das Dessert:

Einfach, aber raffiniert, lautet hier die Devise. „Wenn man ein aufwendiges Menü zubereitet, braucht es ein einfaches Dessert“, erklärt der Koch. Die weiße und die dunkle Schokoladenmousse gleichen sich aus, ein Kompott aus Orangenfilets verleiht dem Dessert Frische.

Chefkoch Pit Wanderscheid empfiehlt, das Duo der Schokoladenmousse am Vortag zuzubereiten.

Fazit: Die Gerichte fürs Ostermenü lassen sich im Vorfeld zubereiten, sodass sie an Ostern nur zusammen- bzw. fertiggestellt werden müssen. Für die Gastgeber bedeutet die gute Vorbereitung eine entspannte Zeit mit der Familie, freuen sich Veronica und Pit Wanderscheid-Heintz.

Gemeinsam mit unseren Gastgebern wünscht das Magazin-Team Ihnen, liebe Leser, einen guten Appetit und viel Freude mit unserem Ostermenü!