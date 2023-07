Die Ankunft der Luxemburger Delegation beim NATO-Gipfel in Vilnius hat für einige Verwunderung gesorgt – immerhin meist amüsierter Art. Das war vor allem dann der Fall, wenn die Kommentatoren zuzuordnen wussten, was hinter dem bizarren Logo steckt, das auf der Maschine prangte, mit der Xavier Bettel, Jean Asselborn und François Bausch anreisten.

Xavier Bettel – Prime Minister of Luxembourg rocking up at the NATO summit in Depeche Mode’s private jet they are using for their ‘Memento Mori’ tour. How Rock N Roll is THAT! pic.twitter.com/alQccY5Vkw

— P Λ U L F Λ R R E R (@paulmfarrer) July 12, 2023