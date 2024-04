Die Fußballfans können sich freuen: Der Frühling hat nicht nur eins, sondern gleich zwei Differdinger Derbys zu bieten. Das ergab die Auslosung des Viertelfinales der Coupe de Luxembourg am Montag. Im zweiten reinen BGL-Ligue-Vergleich genießt die Jeunesse Heimrecht gegen Hesperingen. Hostert und Weiler sind die letzten Ehrenpromotions-Vertreter.

Der Weg ins Finale der Coupe de Luxembourg wird für so manchen Verein schwerer sein als vielleicht erhofft. Die beiden Ehrenpromotionäre US Hostert und Weiler werden vor heimischer Kulisse um ein Ticket für das Halbfinale spielen. Strassen gastiert diesmal in Weiler – und dürfte nach dem Elfmeterschießen gegen FF Norden 02 gewarnt sein: Die unterklassigen Teams sind immer für eine Überraschung gut. Hostert hat erst vor einer Woche den Racing aus dem Wettbewerb gekegelt – chancenlos ist die Truppe von Marc Thomé gegen Mondorf also nicht.

Die „dicken Fische“ sind derweil unter sich: Von den Top-5-Teams aus der BGL Ligue werden es nur zwei ins Halbfinale des Pokals schaffen: Niederkorn empfängt den aktuellen Tabellenführer Differdingen, Hesperingen muss auf die „Grenz“ reisen. Das Besondere daran: Beide Duelle wird es in den nächsten Wochen sowohl in der Meisterschaft als auch im Pokal geben. Swift ist binnen anderthalb Wochen sogar zweimal bei den „Bianconeri“ gefordert – am 24. April im Pokal und am 5. Mai in der Liga. „Wir sind realistisch, in der Tabelle ist Platz vier wohl nicht mehr zu erreichen. Im Pokal reichen uns dagegen drei Siege, um einen Titel zu holen. Das ist unser primäres Ziel, denn in der Liga liegt unser Schicksal nicht mehr in unseren eigenen Händen“, sagte Jeunesse-Kapitän Milos Todorovic.

Das Differdinger Derby findet derweil beide Male im Niederkorner Stade Haupert statt (Coupe am 24. April, Meisterschaft am 12. Mai).

Die FLF hat übrigens am Montag bereits die Paarungen der Halbfinals ermittelt: Weiler oder Wiltz empfängt am 1. Mai den Sieger des Spiels Jeunesse gegen Hesperingen. Im zweiten Halbfinale treffen Hostert oder Mondorf auf D03 oder Niederkorn.