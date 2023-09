Der dritte von vier Polizisten aus der Bahnhofswache, die wegen mutmaßlicher Polizeigewalt in Untersuchungshaft saßen, wurde am Mittwoch freigelassen. Das berichtet L’essentiel am Donnerstag. In der kommenden Woche soll sich das Berufungsgericht mit dem vierten Fall beschäftigen. Bereits in der vergangenen Woche waren zwei Beamte, die seit Juli in Untersuchungshaft saßen, durch richterlichen Beschluss freigekommen.

Eine Entscheidung zum letzten inhaftierten Beamten wird in der kommenden Woche erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung gegen den Beschluss, ihn freizulassen, eingelegt. Den Polizisten wird vorgeworfen, einen Mann im Mai misshandelt zu haben, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Ausnüchterungszelle befand, und anschließend versucht zu haben, die Tat zu vertuschen. (DJ)

