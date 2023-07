Nachdem kürzlich drei Luxemburger Polizisten wegen des Verdachts der Polizeigewalt, der schweren Körperverletzung, Behinderung der Justiz und Fälschung festgenommen worden sind (das Tageblatt berichtete), ist am Mittwoch (12.7.) noch ein vierter verdächtiger Beamter festgenommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt.

Der betreffende Beamte sei in einer Polizeistation in der Hauptstadt eingesetzt gewesen.

Die Beamten stehen in Verdacht wegen der Umstände, unter denen am 20. Mai 2023 eine betrunkene Person in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde. „Nach ihrer Vorführung vor dem Untersuchungsrichter wurden die vier Polizeibeamten in Untersuchungshaft genommen“, teilt die Staatsanwaltschaft mit – und erinnert daran, dass jede Person, der eine Straftat vorgeworfen wird, als unschuldig gilt, solange ihre Schuld nicht rechtmäßig nachgewiesen wurde. (fgg)