Nach einem Übergriff am 31. Juli bittet die Polizei die Einwohner Luxemburgs um mögliche Hinweise auf der Suche nach dem Täter. Der Vorfall ereignete sich „zwischen 13.55 und 19.21 Uhr in der Umgebung von Strassen“, geht aus der zugehörigen Polizei-Pressemitteilung vom Donnerstag hervor. Es soll sich um einen Mann zwischen 35 und 40 Jahren von „normaler Statur“ und einer Körpergröße von rund 1,78 Metern handeln. Er trage ein Hörgerät im linken Ohr und habe kleine Ohrläppchen und kleine Zähne. Die Polizei hat ein Phantombild der gesuchten Person angefertigt (siehe unten).

Sämtliche Hinweise zu der abgebildeten Person sind an die Polizeidienststelle Kirchberg unter der Telefonnummer (+352) 244 47 1000 oder per E-Mail an Police.KIRCHBERG@police.etat.lu weiterzuleiten.