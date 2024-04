Was läuft am Wochenende? Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Geführte Besichtigung der Hochöfen

Wann? Sonntag ab 14.30 Uhr

Wo? Belval

Was? Die geführten Besichtigungen des Hochofens A erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Sie finden immer sonntags um 14.30 Uhr statt und dauern etwa anderthalb Stunden. Die Sprache der Führungen alternieren von Sonntag zu Sonntag, zwischen Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Am Sonntag findet die Besichtigung in französischer Sprache statt. Die Führungen beinhalten den Aufstieg bis zur Besichtigungsplattform „Gueulard“ mit Erläuterungen über die Funktionsweise des Hochofens und die Produktion von Gusseisen.

Kerzenworkshop in Esch-Alzette

Wann? Samstag, 14.30 Uhr

Wo? 37B, rue de la Fontaine

Was? Gemeinsam werden die Teilnehmer des Workshops pflanzliche Kerzen aus Sojawachs, pflanzlichen Ölen sowie ätherischen Ölen herstellen. Perfekt als Geschenkidee.

Heineken Mania in Sanem

Wann? Samstag von 20.00 bis 3.00 Uhr

Wo? Im „Centre polyvalent“ in Sanem

Was? Zum ersten Mal lädt der Handball Bieles zur „Heineken Mania“. Für passende Beats sorgt DJ Fresch. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.

Antiquitäten und Trödelmarkt auf Kirchberg

Wann? Samstag und Sonntag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr

Wo? Luxexpo The Box

Was? 80 professionelle Händler bieten ihre Ware, bestehend aus Porzellan, Kronleuchtern, Möbeln, Büchern, Spielzeug, Modellautos, Werkstatteinrichtungen, Sammelpuppen sowie Kleidern und Teppichen an. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Rali Do Fado in Fels

Wann? 13. April ab 14 Uhr

Wo? Gesamtes Stadtzentrum

Was? Mit nicht weniger als neun Konzerten an fünf unterschiedlichen Orten möchte das „Rali do Fado“ die Besucher am Samstag mit auf eine musikalische Reise nehmen. Jede Stunde wird Sie 30 Minuten lang eine andere Fado-Gruppe in einem der charmanten und authentischen Cafés von Fels verzaubern.