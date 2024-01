Direkt am ersten Wochenende des neuen Kalenderjahres stand in der Coque mit dem ersten Challenge-Tageblatt-Meeting der Hallensaison der luxemburgische Leichtathletik-Nachwuchs im Fokus.

Die Leichtathletik erfreut sich derzeit in Luxemburg großer Beliebtheit, wie nicht zuletzt auch im Nachwuchsbereich deutlich wird. Rund 500 junge Athleten kamen am Mittwoch in die Arena der Coque, wo unter anderem das erste Challenge-Tageblatt-Meeting der diesjährigen Wintersaison auf dem Programm stand. Vor allem bei den jungen Mädchen ist die Begeisterung für das Nachwuchsmeeting in den letzten Jahren gestiegen, was die Verantwortlichen besonders freut.

Die jungen Athleten gaben am Sonntag alles Foto: Editpress/Didier Sylvestre

In den Kategorien U12 und U14 gab es am Sonntag dann auch einige hervorragende Leistungen. So bewältigte Lenn Pierlot (Celtic, Jahrgang 2011) die 60 Meter Hürden in 9,86 Sekunden und blieb damit als Einziger unter der Zehn-Sekunden-Marke. Am schnellsten über 1.000 Meter war Winston Jones (CSL, 2013), der 3:36,92 Minuten benötigte. Bei den Mädchen standen 60 Meter auf dem Programm, hier überzeugte Nahla Mallinger (CAB, 2011) mit ihren 8,52 Sekunden. Bei den U12 ging die Sprint-Distanz über 50 Meter, hier war Julia Othe (Fola, 2013) mit 7,88 Sekunden die Schnellste. Über 1.000 Meter dominierte derweil Maxine Libens Thein (Fola, 2012) die Konkurrenz. Sie beendete das Rennen in 3:06,28 Minuten und war damit 19 Sekunden schneller als ihre Konkurrentinnen.

In den technischen Disziplinen wusste Alexander Keutgen (ULA, 2011) zu überzeugen, der den Ball auf 10,52 Meter warf. Im Hochsprung schaffte Joé Schmitz (CAPA, 2011) 1,51 Meter im ersten Versuch. Bei den Mädchen schaffte Clémentine De Winter (AC Dampicourt, 2011) im Weitsprung 4,38 Meter.