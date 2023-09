Wer gerne Kleidung, Schuhe und Schmuck aus zweiter Hand kauft, dürfte am 22. Oktober in Luxemburg-Stadt fündig werden

In vielen Gemeinden werden regelmäßig Flohmärkte organisiert – und auch in Luxemburg-Stadt steht im Oktober eine solche Veranstaltung an: Im Hollericher „Schluechthaus“ gibt es dann einen Kleiderflohmarkt sowie eine Bücherbörse für den guten Zweck.

Fans von Secondhand dürfen sich freuen: Denn in Luxemburg-Stadt werden für den 22. Oktober gleich zwei Veranstaltungen organisiert, bei denen man sich auf die Suche nach Fundstücken aus zweiter Hand machen kann. In der großen Halle des „Schluechthaus“ in Hollerich findet zwischen 10.00 und 16.00 Uhr ein Kleiderflohmarkt statt. Angeboten werden dabei Kleidung für Erwachsene sowie Kinder, Schuhe und Schmuck – in einem guten Zustand, wie es in der Pressemitteilung von der Gemeinde heißt.

Wer als Verkäuferin oder Verkäufer dabei sein will, kann sich bis zum 14. Oktober per E-Mail an schluechthaus@vdl.lu anmelden. Aber Achtung: Es gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Ein Stand auf dem Kleiderflohmarkt ist kostenlos, je ein Tisch und eine Bank werden gestellt. Bügel, Kleiderständer und Co. müssen allerdings selbst mitgebracht werden. Vor 9.30 Uhr und nach 16.30 ist das Gelände für die Standbesitzer per Auto zugänglich.

Am selben Tag wird in der großen Halle des ehemaligen Schlachthofs eine Bücherbörse stattfinden. Wer sich daran beteiligen will, hat vom 17. bis zum 20. Oktober zwischen 16.00 und 19.00 Uhr Zeit, auf dem Gelände des „Schluechthaus“ Literaturwerke abgeben. Dafür erhält man einen Gutschein im Wert von maximal 5 Euro – abhängig von der Anzahl an abgegebenen Büchern. Dieser kann am 22. Oktober dann eingelöst werden. Der Erlös wird an karitative Organisationen gespendet.