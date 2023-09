Ein schwerer Verkehrsunfall prägte den vergangenen Freitag in Luxemburg. Die Mulde eines Kipplasters hat sich laut Polizei während der Fahrt angehoben und dabei eine Anzeigentafel abgerissen. Die Konstruktion stürzte anschließend auf ein Auto, wodurch ein Mensch ums Leben kam und weitere verletzt wurden. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat nun die nächsten Schritte eingeleitet. Es läuft eine Untersuchung wegen unfreiwilligem Totschlag und unfreiwilliger Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft dem Tageblatt bestätigt. Ziel der Untersuchung sei es, herauszufinden, ob und wer für den Unfall verantwortlich ist. Darüber hinaus wurden eine Autopsie und ein Gutachten angefordert. Der Untersuchungsrichter kümmere sich um die Nachbearbeitung des Falls.

Die Rettungskräfte waren am Freitagmorgen mit mehreren Krankenwagen und Rettungshubschraubern im Einsatz. Laut einem CGDIS-Sprecher wurden zunächst sechs Menschen bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer. Darüber hinaus musste die Autobahn wegen der zusammengestürzten Traverse für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen durch den Unfall hatten letztlich sogar Auswirkungen den Ablauf des Radrennens Tour de Luxembourg.