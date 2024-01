Wann die lange erwartete Gesetzgebung für Jugendschutz und Jugendstrafrecht in Kraft treten wird, steht noch in den Sternen

Immer wieder werden in Luxemburg Jugendliche aus Platzmangel in Erwachsenenhaftanstalten gesteckt. Eine Praxis, die schon lange kritisiert wird. Eine parlamentarische Anfrage gibt Aufschluss, wie oft das in den vergangenen Jahren der Fall war.

Das Problem ist in Luxemburg seit langem bekannt, das Ausmaß jedoch weniger: Seit 2019 mussten in 27 Fällen Minderjährige in einem Gefängnis für Erwachsene untergebracht werden. Das antwortet Justizministerin Elisabeth Margue (CSV) auf eine parlamentarische Anfrage des Piratenabgeordneten Marc Goergen. 2019 versprach Justizministerin Sam Tanson („déi gréng“), dass sich Luxemburg ein Gesetz geben wolle, durch das verhindert werden soll, dass Minderjährige in Erwachsenengefängnisse gebracht werden. Nun, fast vier Jahre später, wurde das entsprechende Gesetz noch immer nicht gestimmt, kritisiert Goergen. Seither wurden allerdings mehr als nur eine Handvoll Minderjährige in Schrassig untergebracht: 2020 gab es einen Fall, 2021 acht, 2022 sogar elf und 2023 sieben. 2019, in dem Jahr der Gesetzesankündigung, musste hingegen kein Minderjähriger in einer Erwachsenenhaftanstalt untergebracht werden. Die Justizministerin erwähnt zudem, dass 2021 ein Minderjähriger zweimal inhaftiert wurde und deswegen auch zweimal in der Statistik auftaucht.

Auf die Frage hin, welchen zeitlichen Rahmen sich die Regierung für die neue Gesetzgebung für Jugendschutz und Jugendstrafrecht gegeben habe, meint die Ministerin lediglich, dass dessen Umsetzung nicht allein in der Hand der Regierung liege. Ziel sei es jedoch, die Arbeiten „so schnell wie möglich abzuschließen“. Das sei auch so im Koalitionsvertrag vorgesehen worden.

Margue teilt zudem mit, dass „die Planung der neuen Jugendstrafanstalt (,Centre pénitentiaire pour mineurs‘) gut vorankommt“. Der Bau könne beginnen, sobald die neue Gesetzgebung in Kraft tritt. Die Dezentralisierung des „Centre socio-éducatif de l’Etat Schrassig“ (CSSE) habe bereits begonnen. So sei 2020 eine Wohngruppe in Burglinster gegründet worden. Ein weiteres Dezentralisierungsprojekt könne voraussichtlich bis 2026 umgesetzt werden.

Noch im September 2023 forderte das „Anti-Folter-Komitee“ des Europarates in einem rund 80-seitigen Report Luxemburg dazu auf, keine Minderjährigen mehr in Schrassig unterzubringen. Der Ausschuss zeigte sich „weiterhin besorgt darüber, dass mehrere seiner zum Teil seit langem ausgesprochenen Empfehlungen von den Behörden noch immer nicht umgesetzt wurden“. Die „materiellen Bedingungen“ seien „inakzeptabel und für Kinder ungeeignet, da sie nicht strikt von den erwachsenen Häftlingen getrennt werden“, hieß es. Und sowieso sei die Betreuung dort „unzureichend“, da die Betroffenen „sich selbst überlassen“ seien.