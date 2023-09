Am Wochenende setzte die Mannschaft SD Worx mit Christine Majerus ihre Dominanz bei der Tour de Romandie fort. Im belgischen Heist-op-den-Berg sprintete Colin Heiderscheid derweil am Sonntag in die Top fünf und Marie Schreiber sicherte sich in Belgien sogar einen Podestplatz.

Tour de Romandie Féminin (SUI/2.WWT): Im Zielanstieg der Königsetappe erwies sich Tour-de-France-Siegerin Demi Vollering (SD Worx) am Samstag als die Stärkste, zwei Sekunden vor der Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) und sechs Sekunden vor ihrer Teamkollegin Marlen Reusser aus der Schweiz. Die 26-jährige Niederländerin ging damit als Führende auf den letzten Streckenabschnitt. Auf dem Weg von Vernier nach Nyon standen vier Bergwertungen der dritten Kategorie auf dem Programm. Nach 131,9 km konnte sich die deutsche Meisterin Liane Lippert (Movistar) durchsetzen. Die 25-Jährige gewann den Sprint vor Fem Van Empel (NL/Jumbo-Visma) und Silvia Persico (I/UAE Team ADQ). Da auch die Aspirantinnen auf den Gesamtsieg Teil der 25-köpfigen Spitzengruppe waren, gab es keine Verschiebungen mehr auf den vorderen Positionen, sodass Vollering die zweite Auflage des dreitägigen WorldTour-Rennens zu ihren Gunsten entschied, vor Katarzyna Niewiadoma und Marlen Reusser. Nachdem Christine Majerus (SD Worx) am vergangenen Wochenende bei zwei Rennen in Frankreich im Trikot der Nationalmannschaft unterwegs war und einen zweiten und einen zehnten Platz herausgefahren war, leistete die Landesmeisterin in der Schweiz diesmal wertvolle Helferdienste. Neben dem Gesamtsieg von Vollering konnte sich Majerus ebenfalls über den Gewinn der Mannschaftswertung freuen. Nach Platz 42 (auf 14:50) am Samstag und Rang 66 (auf 10:27) am Sonntag belegte sie in der Endabrechnung Rang 66 (auf 30:07).

Kleeberg-Cross Mechelen (B/C2): Nach ihren zwei Siegen zum Saisonauftakt in Deutschland in der Vorwoche fuhr Marie Schreiber am Sonntag in Mechelen erneut aufs Podium. Unter 36 Teilnehmerinnen kam die 20-Jährige auf den hervorragenden zweiten Platz, nur 13 Sekunden hinter der Niederländerin Aniek Van Alphen. Deren Landsfrau Leonie Bentveld vervollständigte das Podest. Maïté Barthels belegte Platz 16, mit einem Rückstand von 5:57. Ihre Schwester Layla kam nicht ins Ziel.

Ixana Gooikse Pijl p/b Lotto (B/1.1): Nach 199 km setzte sich Jasper Philipsen vor eigenem Publikum durch. Zwei Tage nach seinem Sieg beim Kampioenschap van Vlaanderen (B/1.1) war auch gestern in Gooik (B) kein Kraut gegen den vierfachen Tour-de-France-Etappensieger gewachsen. Der 25-Jährige verwies die beiden endschnellen Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) und Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) auf die Plätze. Gut unterwegs war auch der Luxemburger Alexandre Kess im Trikot der belgischen Kontinentalformation Materiel-Velo.com. Der 20-Jährige überquerte den Zielstrich fünf Sekunden hinter Philipsen als starker 21. Sein Mannschaftskollege Jacques Gloesener hatte als 121. einen Rückstand von zehn Minuten, derweil Pol Breser (Materiel-Velo.com) das Rennen nicht zu Ende fuhr.

Grote Ptijs Rik Van Loy (B/1.2): Schnellster nach 176,8 flachen Kilometern von Westerlo nach Heist-op-den-Berg war der Däne Rasmus Bogh Wallin (Restaurant Suri – Carl Ras) vor den beiden Belgiern Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny Development Team) und Pieter Van Laer (RB Zelfbouw UCT). Bestklassierter der drei luxemburgischen Fahrer vom Team Leopard TOGT war Colin Heiderscheid. Der Landesmeister von 2022 überzeugte mit Rang fünf, zeitgleich mit Wallin. Cédric Pries kam als 42. (auf 1:26) ins Ziel, derweil Mil Morang vorzeitig ausgestiegen war. Als 45. hatte Mathieu Kockelmann (Lotto – Kern Haus) einen Rückstand von knapp fünf Minuten auf den siegreichen Dänen.