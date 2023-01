Eine lebensgefährlich und zwei leicht verletzte Personen forderte ein Hausbrand in der Escher CM-Spoo-Straße am frühen Sonntagmorgen. Über die Brandursache ist noch nichts gewusst. Zwölf Anwohner müssen in einer vorübergehenden Bleibe untergebracht werden.

Es war 7.45 Uhr, als Einsatzleiter Guy Bernar und seine Leute vom CGDIS Meldung vom Brand in der CM-Spoo-Straße in Esch bekamen. Ein Einfamilienhaus auf Nummer 8 stand lichterloh in Flammen, die Rauchentwicklung war selbst aus großer Distanz gut zu sehen. Eine ältere Dame lebte auf Nummer 8, sie wurde von einem Nachbarn aus dem Haus gebracht und schwebt zurzeit in akuter Lebensgefahr. Dem Vernehmen nach erlitt sie schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Auch der Helfer erlitt Verletzungen, glücklicherweise nur leichter Natur. Ein Feuerwehrmann wurde bei Einsatz ebenfalls verwundet, konnte nach Behandlung das Krankenhaus aber schnell wieder verlassen.

Foto: CGDIS

Zwischen 50 und 60 Leute waren beim Einsatz vor Ort, schätzt Guy Bernar, sowie 12 bis 15 Einsatzwagen. Dem Escher CGDIS kamen die Kollegen aus Rümelingen, Schifflingen, Kayl, Monnerich und Sanem/Differdingen zu Hilfe. Um 11 Uhr waren einige von ihnen noch vor Ort. Vier Stunden nach dem Brand rauchte es noch immer kräftig, das Feuer war aber schon lange gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt ging es darum, das Gebäude zu sichern. Und von dem ist außer der Fassade so gut wie nichts mehr übrig. „Wir können nicht rein, weil nichts mehr da ist“, sagt Guy Bernar. Also arbeiteten die Feuerwehrleute von der Leiter aus. Mit dem Großbrand in der Diskothek auf der Grenz im Juli 2018 sei das hier nicht zu vergleichen, so Bernar, aber selten habe er gesehen, dass ein Haus so komplett ausbrennt. Über die Brandursache ist noch nichts gewusst. „Es ist noch viel zu früh, irgendwelche Aussagen in diese Richtung zu machen“, so der Einsatzleiter. In der Tat ist die Ursache von Bränden Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Notunterkunft besetzt

Die angebauten Nachbarhäuser mussten evakuiert werden. Zwar sehen sie von außen betrachtet wenig beschädigt aus, doch der Brand der gemeinsamen Kamine macht sie momentan unbewohnbar. Die Techniker von Südenergie stellten zudem vorsichtshalber die Gasanschlüsse ab, weshalb die Bewohner nun für einige Zeit anderswo unterkommen müssen. „Wir sind im Schlaf überrascht worden“, erzählt Maria, die mit ihrer Familie den zweiten Stock des Hauses mit der Nummer 10 bewohnte. Ein Nachbar war mit seinem Hund spazieren gewesen. Er bemerkte das Feuer, alarmierte die Rettungsdienste und weckte die Menschen in den Nachbarhäusern. Er soll es auch gewesen sein, der die ältere Dame aus ihrem brennenden Haus brachte, so Maria.

Komplett vom Feuer zerstört wurde das Innere des Einfamilienhauses Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Insgesamt müssen zwölf Menschen vorübergehend eine neue Bleibe finden. Während sechs von ihnen bei Familien und Freunden unterkommen können, sind sechs weitere auf die Hilfe der Gemeinde angewiesen. Da die erst kürzlich fertiggestellte Notfallunterkunft der Stadt Esch weiterhin von den 18 Opfern des verheerenden Hausbrands in Kayl (ein sechsjähriges Kind kam ums Leben, zehn weitere Menschen wurden verletzt) Anfang Dezember belegt ist, musste eine andere Lösung gefunden werden. „Für heute sind sie im Hotel Topaz untergebracht, danach müssen wir schauen“, sagt Bürgermeister Georges Mischo, der ebenfalls am Sonntagmorgen vor Ort war. „Es ist nicht so einfach, eine Lösung zu finden. Wohnungen, die vermietet werden, sind momentan ein rares Gut“, so Mischo.

Rund ein Dutzend Gemeindeangestellte wurden mobilisiert, in erster Linie aus den technischen Diensten. Auch der „Service Voirie“ musste gerufen werden, da die Gefahr bestand, dass das auf die Straße und den Gehweg laufende Löschwasser bei den niedrigen Temperaturen gefrieren könnte. Sauer aufgestoßen sind Bürgermeister Georges Mischo derweil die hohe Anzahl an Schaulustigen, die die CM-Spoo-Straße belagert hatten. Kurz vor Mittag hatte sich die Situation weitestgehend normalisiert, der Prinzenring war zumindest wieder in eine Richtung für den Straßenverkehr befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauerten allerdings noch an und dürften in Anbetracht des Schadens noch eine ganze Weile in Anspruch genommen haben.