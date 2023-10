Polizei stellt Betrunkenen mit „einer Art Schwert“ in der Hose

Ein luxemburgisches Polizeiauto am Kirchberg (Symbolfoto)

Im Stadtteil Kirchberg ist der Sonntagabend (1. Oktober) eher wenig geruhsam zu Ende gegangen: Wie die Polizei am heutigen Montag meldete, war ihr nämlich ein betrunkener Mann gemeldet worden, welcher vor Passanten „mit einer Art Schwert herumgestikuliert“ habe.

Eine ausgesandte Polizeistreife konnte den gemeldeten Mann an einer Tramhaltestelle antreffen – und durchsuchte ihn: In seiner Hose, am Bein entlang, hatte er ein Langbajonett versteckt.

Nach einer medizinischen Untersuchung wurde der stark alkoholisierte Mann, der öffentliches Ärgernis erregt hatte und eine Gefahr für sich und Drittpersonen darstellte, im Passagearrest untergebracht.

Zudem wurde eine Strafanzeige wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe erstattet.