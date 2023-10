Eine Boeing 737-800 der Economy-Airline Ryanair hat am Flughafen London-Stansted offenbar einen Schaden an der rechten Tragfläche erlitten.

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Ryanair-Flugzeug offenbar zu seiner Parkposition rollt, an dem die Passagiere aussteigen können. Als der Flieger dabei plötzlich scharf nach rechts abbiegt, findet sich ein bis dahin in gleicher Richtung rollendes Service-Fahrzeug plötzlich in einer unschönen Situation wieder – nämlich vor der Tragfläche des abbiegenden Flugzeugs. Zwar setzt das Bodenfahrzeug noch schnell zurück, doch reicht die zurückgelegte Distanz nicht aus: An der Vorderkante der Tragfläche entsteht ein klar sichtbarer Schaden.

Ein weiteres Video, das aus dem Flugzeug stammen soll, lässt erstaunte Stimmen vernehmen: „Oh Gott, wir wurden gerammt“, heißt es.

🇬🇧 Camion vs B737-800 ! ▫️Un camion de catering a heurté l’aile d’un Boeing 737-800 de Ryanair lors de son arrivée à l’aéroport londonien de Stansted. pic.twitter.com/VP3VKuKGL0 — air plus news (@airplusnews) October 11, 2023

Laut diversen auf Luftfahrt spezialisierten Websites wie Simpleflying.com war die Maschine als Flug FR2861 zuvor am Findel abgehoben. Der Zwischenfall soll sich demzufolge bereits am 4. Oktober ereignet haben. Die Schäden an der Tragfläche sehen auch in den eher schlecht aufgelösten Videos substanziell aus.

Bei Twitter/X kommentieren Fachleute (beziehungsweise User, die sich für solche halten) den Zwischenfall recht einhellig: Auf Flugplätzen habe ein Flugzeug stets Vorfahrt, das Service-Fahrzeug hätte mehr Abstand halten müssen.

„In meinen 35 Dienstjahren für eine Fluggesellschaft habe ich noch nie ein Service-Fahrzeug gesehen, das sich so schnell und so nah an einem fahrenden Flugzeug bewegte“, schreibt etwa ein User. Ein anderer schreibt, die entsprechende Fahrweise sei sogar eindeutig „verboten“.

Beim Fahrzeug handelt es sich übrigens nicht um ein Catering-Fahrzeug, wie es an mehreren Stellen heißt, sondern um einen „Ambulift“, der dazu dient, bettlägerigen oder anderweitig in der Mobilität eingeschränkten Menschen den Ein- oder Ausstieg zu ermöglichen.

Wer genau an was Schuld hat, dürfte sicherlich eindeutig geklärt werden – die Schäden an der Tragfläche sehen auch für den Laien substanziell aus. Und laut Simpleflying soll das Flugzeug seit dem Zwischenfall am Boden geblieben sein.

Eine kurzfristige Anfrage an die Fluggesellschaft Ryanair blieb bisher unbeantwortet.