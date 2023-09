Fast schon schade, dass die Badesaison in Luxemburg offiziell am 30. September endet

Noch scheint sich der Sommer nicht ganz verabschieden zu wollen: Bereits in den ersten zehn Septembertagen wurde ein Temperaturrekord aufgestellt und auch kommendes Wochenende wird man von dem herrlichen Wetter profitieren können, deutet Philippe Ernzer von Météo Boulaide an.

Von Herbsttemperaturen und Regenschauern war 2023 eher im August als im September etwas zu spüren. Je nachdem, wie warm die restlichen Septembertage werden, könnte sogar ein neuer Temperaturrekord für den Monat aufgestellt werden. Bereits die erste Septemberdekade (vom 1.9. bis 10.9.) knackte mit einer Durchschnittstemperatur von 20,3 Grad den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2005 (20,2 Grad). Der September 2023 zog zudem mit jenen von 1973 und 2005 in der Anzahl der meisten Sommertage gleich. In dem Referenzzeitraum hat es hierzulande insgesamt sieben Tage gegeben, an dem mindestens eine Tageshöchsttemperatur von 25 Grad erreicht wurde, geht aus einem Meteolux-Bericht hervor.

Eine neue Tageshöchsttemperatur wurde hingegen nicht erreicht. Diese liegt aktuell bei den 32,2 Grad, die sowohl am 15. als auch am 16. September 2020 gemessen wurden. Die Höchsttemperatur der ersten Septemberdekade lag bei 29,2 Grad. Inwieweit sich diese Temperaturen über den ganzen September hinweg entwickeln, bleibt abzuwarten. Noch sind die nationalen Daten für den September nicht komplett und öffentlich zugänglich. Der Mittelwert (1991 bis 2020) für diesen Monat liegt bei 14,3 Grad. Der Meteorologe Philippe Ernzer vom privaten Wetterdienst Météo Boulaide hält es zumindest nicht für unrealistisch, dass dieser Wert erreicht oder gar leicht übertroffen wird.

Mehr Sommer im September als im August

Laut Ernzer lohnt sich allerdings auch ein vorausschauender Blick auf das kommende Wochenende: Äußerst milde Luft bewege sich derzeit in Richtung Luxemburg, was uns ein rekordverdächtiges erstes Oktoberwochenende bescheren könnte. Ersten Wettermodellen zufolge könnten demnach die Temperaturen am Freitag bis auf 24 Grad, am Samstag bis 21 Grad und am Sonntag sogar über die 25-Grad-Marke steigen. Praktisch schon Badewetter.

Somit könnte eventuell der bisherige Oktober-Temperaturrekord von 26 Grad am 2. Oktober 2011 am Sonntag gebrochen werden. Nach dem Hoch am Sonntag soll die Thermometer-Anzeige ab Dienstag allerdings wieder sichtlich fallen, meint Ernzer gegenüber dem Tageblatt.

Der „sommerlichen“ Wetterentwicklung im Herbst sind auch natürliche Grenzen gesetzt: Die Tageslänge geht spürbar zurück – um etwa eine Stunde und 40 Minuten vom 1. bis zum 30. September. Demnach hat die Sonne auch bei klarem Himmel immer weniger „Zeit“, die Luft nach den kälter werdenden Nächten, in denen sich oft schon Nebel bildet, wieder aufzuwärmen.