Seit Montag hatte die Straßenbeleuchtung in Esch wegen der Energiesparmaßnahmen eine neue Programmierung. So ging das Licht im Vergleich zu den letzten Jahren morgens eine Stunde später an und abends eine Stunde später aus. Nach Protesten der Bürger wurde diese Maßnahme am Freitag wieder rückgängig gemacht.

In den sozialen Medien regte sich der Protest. In der Tat war die Straßenbeleuchtung in Esch seit vergangenem Montag umgestellt und wurde eine Stunde später ein- und eine Stunde früher ausgeschaltet. Mit dem Ergebnis, dass die Kinder morgens im Dunkeln zur Schule gehen mussten (Sonnenaufgang ist momentan gegen 8.00 Uhr) und es abends über eine Stunde nach Sonnenuntergang (momentan gegen 16.45 Uhr) keine Straßenbeleuchtung gab.

„Die Maßnahmen wurden im Oktober beschlossen“, erklärt Eschs Pressesprecher Luc Schloesser, „da hatte sich aber noch niemand die Frage gestellt, was das in der jetzigen Zeit, wo die Tage am kürzesten sind, bedeutet“. Die Bürger protestierten, auch beim Schöffenrat. Der beschloss nun, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen und zur alten Taktung zurückzukehren – also die Straßenbeleuchtung der tatsächlichen Nachtzeit anzupassen. Dies aus Sicherheitsgründen. Denn die komplette Dunkelheit in der Stadt war gefährlich für sämtliche Verkehrsteilnehmer. Und Risiken auf dem Schulweg wegen fehlender Beleuchtung will man dann doch nicht eingehen, nur um ein wenig Energie zu sparen. Die aktuelle Technik erlaube es zudem nicht, die Taktung der Straßenbeleuchtung selektiv umzusetzen, heißt es aus der Gemeinde. Es ist demnach nicht möglich, stark genutzte Geh- oder Schulwege oder Straßen länger zu beleuchten. Demnach ist seit gestern Abend wieder alles beim Alten, was die Straßenbeleuchtung in Esch angeht.

Bereits im Juli hatte die Stadt Esch einen Krisenstab zum Energiesparen zusammengestellt. Dem Gremium gehören neben Bürgermeister und Schöffenrat Vertreter der technischen Gemeindedienste, der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Personaldelegation an. Zum 1. Oktober wurde so eine Reduzierung der Temperatur in Gemeindegebäuden auf 20° sowie in Sporthallen auf 15° Grad beschlossen. In einer Pressmitteilung vom 18. Oktober hatte die Gemeinde die Energiesparmaßnahmen zusammengefasst. Unter anderem wurde beschlossen, die Bestrahlung der gemeindeeigenen Gebäude (z.B. Konservatorium, Bridderhaus) sowie des Weihnachtsmarkts auf maximal sechs Stunden pro Tag (Ausnahme für den Weihnachtsmarkt an Wochenenden) zu beschränken. Zudem hieß es damals: „Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d’Esch a également pris la décision d’allumer l’éclairage public sur les routes communales une heure plus tard le soir et de l’éteindre une heure plus tôt le matin. Cette mesure entrera en vigueur cette semaine.“ Aus „cette semaine“ wurde vergangenen Montag, und nach vier Tagen Dunkelheit die Maßnahmen wieder aufgehoben.