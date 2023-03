Die Grenzbrücke von Wormeldingen ist aufgrund von Sanierungsarbeiten seit dem 1. März nur noch in Richtung Deutschland befahrbar. Die Einschränkung habe zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“ geführt, teilte die Straßenbauverwaltung am Freitagnachmittag mit. Darum hätten die Luxemburger Straßenbauverwaltung und der Landesbetrieb Mobilität Trier sich in den letzten Tagen nach neuen Optionen umgeschaut, um die derzeitige Verkehrssituation zu entspannen.

So soll der Verkehr auf der Brücke ab Montag, dem 27. März, abwechselnd in beide Richtungen fließen. Die Brücke werde morgens ab 6 Uhr während vier Stunden in Richtung Luxemburg befahrbar sein. Ab 10 Uhr werde die Fahrtrichtung dann in Richtung Deutschland umgestellt. Während der Umstellungsphase, die voraussichtlich zehn bis 15 Minuten dauern wird, würden die Brücke und die umliegenden Straßen in beide Richtungen gesperrt werden.

Der Verkehr aus Deutschland müsse entlang der Straßenbaustelle der Nationalstraße N10, die mittels einer Verkehrsampel geregelt werde.