Der sechste Spieltag der BGL Ligue steht vor der Tür. Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Länderspielpause und einige neue Gesichter ihren Effekt haben werden.

Mondorf – F91: Befolgt man die bisherige Logik, wird der F91 Düdelingen an diesem Wochenende verlieren. Die Mannschaft von Trainer Jay Shoffner ging bisher immer nach einem Sieg am darauffolgenden Wochenende leer aus. Mondorf hat trotz eines guten Kaders noch nicht so recht in die Spur gefunden und will dies im Heimspiel am Sonntag endlich tun.

Fola – Swift: Carlos Fangueiro steht das Wasser bis zum Hals. Der neue Trainer von Top-Titelkandidat Hesperingen hat bisher nur sieben Punkte aus fünf Spielen vorzuweisen. Zu wenig. Kurz vor Transferschluss wurden mit Bridge Ndilu (FC Nantes/F), Malek Baayou (Smouha/EGY), Karim Zedadka (SSC Neapel/I) und Wout de Buyser (Zulte-Waregem/B) noch einmal vier Profis verpflichtet, die den Unterschied machen sollen. Fola spielt in einer anderen finanziellen Kategorie als der Gegner und muss sich mit seinen bescheidenen Mitteln gegen den fast übermächtigen Gegner wehren.

UNK – Jeunesse: Null Punkte nach fünf Spielen, damit hätte in Käerjeng wohl keiner gerechnet. Die Länderspielpause kam zum richtigen Zeitpunkt, um Anpassungen vorzunehmen. Die Jeunesse Esch befindet sich im Soll und will gegen Käerjeng Punkte sammeln, um in die Top vier vorzustoßen.

Monnerich – Mersch: Die Überraschungsmannschaft der Stunde ist derzeit Monnerich. Mit Düdelingen und Jeunesse wurden zuletzt zwei Hochkaräter besiegt. Zudem kassierte die Elf von Trainer Samy Smaili kein Gegentor in beiden Partien. Aufsteiger Mersch liegt derzeit nicht auf einem Abstiegsplatz, muss aber nach zwei Niederlagen in Folge reagieren.

Wiltz – Petingen: Zwei weitere Mannschaften, die Ende August noch einmal sehr aktiv auf dem Transfermarkt waren. Bei der UTP könnten Henri Dupays (Amiens SC/F), Mathys Saban (Saint-Etienne/F), Maiky de la Cruz (Stade Reims/F) und Wilson Kamavuaka (vereinslos) erstmals für ihren neuen Verein auf dem Platz stehen. Wiltz hat mit Max Klump (BFC Dynamo) und Victor Gorny (Hannover 96) zwei Deutsche neu an Bord.

RFCUL – Schifflingen: Für gleich vier Schifflinger ist es ein Wiedersehen mit ihrem alten Verein Racing. Der ambitionierte Aufsteiger steht auf dem dritten Platz und will auch am Sonntag dreifach punkten. Die Hauptstädter stehen auf dem drittletzten Rang und müssen reagieren.

Niederkorn – Rosport: Der Progrès muss auf der Hut sein. Rosport überraschte in dieser Saison bereits Petingen (3:1) und fast Hesperingen (2:3).

Strassen – D03: Der Tabellenführer der BGL Ligue reist nach Strassen, wo ihn wahrscheinlich ein heißer Tanz erwarten wird. Die Partie findet um 18.30 Uhr statt und kann demnach nach einer der anderen Partien noch besucht werden. (del)