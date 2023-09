Die langen, immer noch ziemlich warmen Nächte schlagen einigen Menschen offenbar aufs Gemüt – dieser Eindruck entsteht jedenfalls angesichts der Pressemitteilung der Polizei vom Sonntagvormittag (17.9.): Dieser zufolge ist es in den vorherigen Stunden zu gleich drei Massenschlägereien gekommen, an denen jeweils 20 bis 30 Menschen beteiligt waren.

Diese Auseinandersetzungen wurden gemeldet:

Fall 1: Weiler-La-Tour

In Weiler-La-Tour ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zirka 25 Personen gekommen. Dabei verletzte ein Schläger eine Person mit einem Faustschlag ins Gesicht. Durch den heftigen Schlag kippte das Opfer um und prallte mit dem Hinterkopf auf den Asphalt, was eine Platzwunde am Hinterkopf verursachte. Die Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, vier mutmaßlich Beteiligte flüchteten in einem Auto in Richtung Hesperingen, meldet die Polizei – und dass eine sofort eingeleitete Fahndung bisher erfolglos geblieben sei.

Fall 2: Käerjeng

In Küntzig ist es in der rue de Grass zu „Gewalttätigkeiten zwischen mehreren Besuchern einer Party“ gekommen, wie die Polizei meldet – wobei „nicht zur Party geladene Unruhestifter“ beteiligt gewesen sein sollen, wie die Polizei mitteilt. Eine Person wurde mit einer Flasche im Gesicht verletzt, eine andere durch einen Faustschlag. Den Zeitpunkt dieses Ereignisses hat die Polizei nicht mitgeteilt.

Fall 3: Luxemburg-Stadt

Bereits um etwa 1 Uhr am Sonntag ist es in der rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt zu einer Auseinandersetzung zwischen 30 Personen gekommen, wie die Polizei mitteilt. Drei „Hauptschläger“ seien dabei aufeinander losgegangen. Zwei dieser Männer hätten Messer gezogen, diese jedoch nicht eingesetzt. Ein dritter zog sogar eine Machete – und verletzte damit auch eine Person an der Hand. Durch ein schnelles Einschreiten der Polizei seien sämtliche Hauptverdächtigen ausgemacht worden, heißt es. Alle seien protokolliert und die Waffen beschlagnahmt worden.