Männer fahren in Luxemburg mit Motorrad durch eine Demonstration – dann wird ein Messer gezückt

In Luxemburg ist eine Demonstration gezielt angegriffen worden – wodurch laut Polizei eine „ältere Dame“ leicht verletzt wurde. Laut einer Mitteilung vom Sonntag kam es zu dem Zwischenfall am Samstag gegen 17.50 Uhr auf dem Pariser Platz, wo eine Demonstration der Syrischen Gemeinschaft gegen das aktuelle Regime in Syrien stattfand.

Dabei sei es offenbar zu Provokationen gekommen durch Personen, die keine Teilnehmer der Demonstration waren. Das sei schließlich so eskaliert, dass zwei Personen auf einem Motorrad durch die Menschenmenge gefahren sind – wobei die ältere Dame leicht verletzt wurde. Anschließend sei es dann noch zu einem „Gerangel“ gekommen – wobei einer der Motorradfahrer schließlich noch, möglicherweise jetzt in subjektiver Selbstverteidigung, ein Messer zückte und eine andere Person verletzte, die ärztlich versorgt werden musste.

„Die mutmaßlichen Unruhestifter konnten ermittelt und protokolliert werden“, teilt die Polizei mit.