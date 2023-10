In einem Facebook-Video lesen junge Luxemburger Politikerinnen unter anderem sexistische Nachrichten vor, die an sie gerichtet sind

Sieben Luxemburger Politikerinnen haben in einem Video auf sexistische und übergriffige Kommentare und Nachrichten in sozialen Medien aufmerksam gemacht. Darin lesen sie die Zuschriften vor – Liz Braz, die selbst in dem Video spricht, erklärt dem Tageblatt, wie es dazu kam.

„Zwei Stimmen, wenn du mir einen bläst“: Solche und ähnliche Nachrichten erhalten junge Politikerinnen in Luxemburg online immer wieder. In einem Facebook-Video vom Dienstag haben mehrere von ihnen nun darauf aufmerksam gemacht, indem sie die jeweils an sie gerichteten Übergriffigkeiten vorlesen. Darin dreht es sich unter anderem um Aufforderungen zu Oralverkehr oder Fragen danach, ob die in der Nachricht angesprochene Politikerin noch Jungfrau sei.

In dem Beitrag treten Liz Braz (LSAP), Amela Skenderovic (DP), Line Wies („déi Lénk“), Maxime Miltgen (LSAP), Jana Degrott (DP), Jessie Thill („déi gréng“) und Tanja Duprez („déi gréng“) in Erscheinung. Liz Braz erklärte am Donnerstagabend gegenüber dem Tageblatt, dass sich die Politikerinnen nach dem Erhalt unzähliger solcher Nachrichten über lange Zeit Gedanken darüber gemacht hätten, wie man das Problem in der Öffentlichkeit am besten thematisieren könnte. Nachdem sie auf die Idee mit dem Video gekommen waren, sei die Umsetzung innerhalb von zwei bis drei Tagen geschehen. Beim Feedback sei ihr vor allem aufgefallen, dass viele Männer entsetzt darüber seien, was ihre Geschlechtsgenossen online von sich geben.

Dass in dem Beitrag niemand aus der CSV, den Piraten oder der ADR spricht, sei zum Teil der Zeit geschuldet gewesen. Man habe zwar Politikerinnen von der CSV und den Piraten gefragt, diese hätten jedoch so kurzfristig nicht genügend Zeit gehabt, in dem Video mitzuwirken. Die ADR habe man nicht gefragt – laut Braz aufgrund des grundsätzlichen Umgangs der Partei mit Themen wie der Emanzipation der Frau in der Vergangenheit.

In dem Statement zu dem Video heißt es: „In unseren politischen Karrieren haben wir als junge Frauen über alle Parteien hinweg schon (zu) viel Erfahrung mit Sexismus und Diskriminierung machen müssen. Wir lassen uns davon aber nicht entmutigen, im Gegenteil, das motiviert uns, uns für Gleichberechtigung in der Gesellschaft einzusetzen. Diesen Sonntag können wir mit unserer Stimme alle dazu beitragen, dass auch Frauen in der Politik immer mehr zur Normalität werden, damit unseren zukünftigen engagierten Frauen so ein Verhalten erspart bleibt.“