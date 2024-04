Luxemburger im Ausland: Platz 30 für Mathieu Kockelmann in Roubaix

Neben den Rennen der Elite fanden am Sonntag auch die Wettbewerbe von Paris-Roubaix der Junioren und Espoirs statt.

Mit seinem zweiten Platz am Samstag auf der Schlussetappe der Baskenland-Rundfahrt (2.UWT) konnte der Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates) sich den Gesamtsieg sichern, vor seinem Landsmann und Tagessieger Carlos Rodrigues (Ineos Grenadiers). Das Podium vervollständigte der Däne Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Bob Jungels (Bora-hansgrohe) fuhr in Eibar nach 137,8 anspruchsvollen Kilometern als 67. ins Ziel, knapp elf Minuten hinter Rodrigues, und belegte damit in der Endabrechnung Rang 91 auf 34:47.

Einen deutschen Erfolg gab es gestern bei Paris-Roubaix (1.2U) für Espoirs durch Tim Torn Teutenberg, Teamkollege von Mats Wenzel bei Lidl-Trek Future Racing, vor Robert Donaldson (GB/Trinity Racing) und Robin Orins (B/Lotto Dstny DT). Die Luxemburger Mathieu Kockelmann und Mil Morang (beide Lotto Kern-Haus PSD Bank) waren gut unterwegs und belegten nach 163,6 anstrengenden Kilometern die Plätze 30 (auf 3:56) und 56 (auf 9:41).

Zuvor hatte es mit Jacob Omrzel einen slowenischen Sieger beim Junioren-Rennen (1.Ncup) gegeben, dies vor seinem Nationalmannschaftskollegen Erazem Valjavec und Axel Van den Broek aus Belgien. Flavio Astolfi vom Team Lëtzebuerg kam nach 111 km als 71. (auf 11:21) ins Ziel. Jonah Flammang-Lies überquerte den Zielstrich im Velodrom knapp außerhalb des Zeitlimits. Arnaud Noirhomme, Lennox Papi und Lenn Schmitz waren vorzeitig ausgestiegen.

Mit dem Gewinn der letzten Etappe, über 163,7 km mit Start und Ziel in Sedan, holte der Brite Joseph Blackmore (Israel Premier Tech Academie) sich gleichzeitig den Gesamtsieg beim Circuit des Ardennes (F/2.2). Tom Wirtgen (Felt Felbermayr) und Charel Meyers (VCU Schwenheim) beendeten die viertägige Tour auf den Plätzen 64 (auf 27:57) und 83 (auf 39:49).

In der Türkei kam Noé Ury (Storck-Metropol Cycling) auf dem letzten Streckenabschnitt der Tour of Mersin (2.2) als 70. ins Ziel, zeitgleich mit dem endschnellen Russen Sergej Rostowtsew (Sakarya BB Pro Team), und belegte in der Gesamtwertung Rang 34, mit einem Rückstand von 19:16 auf den Polen Marcin Budzinski (Mazowsze Serce Polski).